محافظ الوادي الجديد يأمر بصرف زجاجة مياه معدنية لكل طالب بامتحانات الثانوية

الوداى الجديد – ماهر أبو نور

تابع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد اليوم الإثنين ، مع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز المحافظة، عبر تقنية الفيديو كونفرنس آخر المستجدات في أزمة فيروس كورونا واستعدادات امتحانات الثانوية العامة، بحضور اللواء جميل بركات نائب مدير أمن الوادي الجديد ، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد ، ووكلاء وزارات التربيه والتعليم والصحه والأزهر.

ووجه بضرورة تكثيف التوعية والرقابة علي المخالطين للحالات المصابة ، للتأكد من عدم خروجهم من منازلهم والتزامهم بمنع الاختلاط،ومنع التجمعات والالتزام بقرارات مجلس الوزراء بحظر الحركه، خاصه مركز الداخلة، منوها بدراسه اتخاذ المحافظه إجراءات اكثر صرامه منها الإيقاف الكامل لكافه وسائل النقل الجماعي بمدينه موط والقرى المجاوره، وذلك في حال استمرار ارتفاع معدل الإصابات بها.

وتناول اللقاء أيضا استعدادات المحافظه لامتحانات الثانوية العامة والفنية والأزهرية، حيث وجه بالمتابعة المستمره والتواصل مع غرفه العمليات الرئيسيه بالمحافظه للتأكد من سير الامتحانات دون عقبات.

وقرر الزملوط توفير وسائل إنتقال بتخفيض 50 ٪ لطلاب قرى غرب الموهوب بالداخله وابومنقار بالفرافرة والأربعين والثمانين بباريس وذلك تيسيرا عليهم لبعد مقار إقامتهم عن لجان الامتحانات، منوها إلى إمكانيه توفير الوحدات المحلية لأماكن إقامه لهم بالقرب من اللجان، وصرف مقابل نقدي، وتوفير زجاجة مياه معدنية لكل طالب لمنع التزاحم على مبردات المياه وتوفير كمامات لهم، والتأكد من الكشف الحراري على الطلاب قبل دخول اللجان والتهوية الجيدة للمكان.

وشدد المحافظ على منع تواجد الباعة الجائلين منعا باتا بمحيط اللجان، وكذلك تجمع الطلاب وأسرهم بعد انتهاء الامتحان، ومراجعة أسماء المراقبين للتأكد من عدم إدراج أحدهم بقائمه المخالطين، وذلك لسلامه الجميع من العدوى ومنع انتشارها.