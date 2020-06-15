اليوم السابع
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الإثنين، 15 يونيو 2020 06:25 م
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محافظ القليوبية يتابع إزالة المباني المخالفة بدون ترخيص بالخصوص

الإثنين، 15 يونيو 2020 05:56 م
محافظ القليوبية يتابع إزالة المباني المخالفة بدون ترخيص بالخصوص محافظ القليوبية
القليوبية نيفين طه

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تابع اللواء عبد الحميد الهجان ،محافظ القليوبية، حملة مكبرة لإزالة المباني المخالفة، بالتنسيق بين المحافظة مع مديرية أمن القليوبية، حيث تمت إزالة  مبني مخالف  عبارة عن سبع طوابق خرسانيه علي مساحه 2100م2  بالمسلحات الخرسانية، وذلك بحضور  الدكتور سمير حماد نائب المحافظ واللواء أسامه احمد أبو عوف مساعد مدير الأمن، واللواء نادر سعيد رئيس مجلس مدينة الخصوص، والعقيد محمد عبد السلام مأمور قسم الخصوص.  

من جانبه، أكد الهجان، أنه يتابع  يوميا عن كثب جهود إزالة التعديات على مخالفات البناء بكافة أشكاله، مشددا على ضرورة استمرار الوحدات المحلية في سرعة الإزالة الفورية لأي مخالفة سواء على أملاك الدولة أو الخاصة، وتحويل المخالفين للنيابة العسكرية لاتخاذ اللازم في هذا الشأن.

وأشاد المحافظ ، بدور رجال الشرطة والأجهزة الأمنية التى توفر الحماية الكاملة لحملات الإزالة التى يقوم بها الجهاز التنفيذى بالتنسيق مع مسئولى جهات الولاية

 

 

 


الخصوص

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ازالة مخالفات

اخبار مصر

القليوبية

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