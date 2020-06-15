اليوم السابع
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محافظ أسيوط يعتمد تنسيق الشهادة الاعدادية 260 درجة للقبول بالصف الأول الثانوى

الإثنين، 15 يونيو 2020 01:41 م
محافظ أسيوط يعتمد تنسيق الشهادة الاعدادية 260 درجة للقبول بالصف الأول الثانوى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط
أسيوط – هيثم البدرى

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إعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تنسيق الشهادة الاعدادية ،على أن يكون الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام بالمدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة للعام الدراسي 2020/2021، بمجموع 260 درجة للحاصلين على الشهادة الإعدادية، بوذلك ووفقا للكثافات المتوقعة.

وكان صلاح فتحي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط قد قام بعرض  بيان مفصل  بمدارس مرحلة الثانوية العامة وأعداد الفصول والكثافات بها في العام الدراسي الماضي ، والمتوقعة في العام الدراسي القادم ، والإنتهاء الى مجموع 260 كحد أدنى للقبول ، وذلك بعد الإرتفاع الكبير فى درجات الشهادة الإعدادية لعدد كبير من الطلاب .

وكان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، قد اعتمد  نتيجة الدور الأول  للفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسى 2019 / 2020 بنسبة نجاح بلغت 99.76 % لكل من الطلاب النظاميين والمنازل والوافدين ونسبة 80.50 % للاعدادية المهنية .

وقال محافظ أسيوط،فى بيان له أن القيادة السياسية والدولة تولى اهتماً كبيرا بالعملية التعليمية والنهوض بالتعليم ودعم المؤسسات التعليمية على وخاصة فى ظل الجهود المبذولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتعامل مع تداعياته مشيرا الى الدعم الذى توليه الدولة للعملية التعليمية بمختلف مراحل التعليم وخاصة التعليم قبل الجامعى فضلا عن التوسع فى انشاء مدارس جديدة بمختلف القرى والنجوع وحل مشكلة ارتفاع الكثافات ببعض المدارس وتطوير المناهج وتحديث الوسائل التعليمية وطرق التدريس لتواكب المستجدات مطالباً قيادات مديرية التربية والتعليمة والعاملين بالحقل التعليمى معلمين وطلاب ببذل المزيد من الجهد والتفوق فى الدراسة لتحقيق اعلى النتائج .

 وأشار صلاح فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط ، إلى أن نتيجة الدور الاول للفصل الدراسى الثانى بلغت نسبة النجاح فيها للطلاب النظاميين 99.80  % وبلغ عدد الحضور النظامى 60 الف و 499 طالبا وبلغ عدد الناجحين منهم 60 الف و381 طالبا وعدد الحضور المنازل 1325  ونجح منهم 1296 طالبا من اجمالى المنازل بنسبة نجاح للمنازل بلغت 97.81 % .

وبلغ نسبة إجمالى الحضور للاعدادية العامة 61 ألف و824 طالبا واجمالى عدد الناجحين 61 ألف و677 ناجحاً بنسبة نجاح بلغت 99.76 % ، لافتا إلى أن عدد الحضور من طلاب المدارس الاعدادية المهنية بلغ 10 الاف و644 طالبا نجح منهم 8569 طالبا بنسبة نجاح بلغت 80.50 % ، فضلا أن نسبة نجاح الطلاب المكفوفين بلغت 100 % والطلاب الصم وضعاف السمع نسبة 92.5 %.

 

 

 

 
 

 


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