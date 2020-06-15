متضررون من نظام "نيما" فى إيران يطالبون باقالة رئيس البنك المركزى.. فيديو

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

رفع رجال أعمال وتجار ومحتجون فى إيران شعار "اقالة محافظ البنك المركزى" الإيرانى عبد الناصر همتي، فى وقفة احتجاجية أمام البنك المركزى، وذلك بسبب وجود عمليات فساد واختلاس مالى فى منظومة "نيما" المالية التى دشنها البنك المركزى قبل عامين لتوفير العملة الصعبة للمستوردين ومكاتب الصرافة الإيرانية، بعد أن هوت قيمة العملة الإيرانية مقابل الدولار.

وبحسب وسائل اعلام إيرانية فان المحتجون تضرروا ماليا ولم يتمكنوا من الحصول على العملات الأجنبية.

چه كسى فكرش و ميكرد كه سامانه ارزى نيما مالباخته ببار بياره#بورس pic.twitter.com/V78rRvtGKg — jimi🏳️الپاچينو (@jimi_r0) June 14, 2020

ووصفت وكالة تسنيم الإيرانية التجمع بالـ "مشبوه"، وقالت أنه لاصحة لحدوث عمليات اختلاس بينما ما حدث هو عدم وفاء أطراف المعاملات المالية بالتزاماته.

وشكلت العقوبات الأمريكية عاملا مهما من عوامل تهاوى العملة الإيرانية، حيث واجه اقتصادها أزمة حادة، نتيجة العقوبات على قطاعات حساسة أبرزها قطاعى النفط والقطاع المصرفى والبرتوكيماويات فى اغسطس ونوفمبر2018، التى تغذى بمبيعاتها بشكل رئيسي الموازنة الإيرانية.

وحرمت العقوبات خزينة الدولة الإيرانية من مبيعات النفط وبالتالى انخفض مخزون العملة الأجنبية، وارتفعت قيمة الدولار أمام العملة الإيرانية بشكل غير مسبوق على مدار العامين الماضى وشهد سوق العملة فى إيران تقلبات حادة.