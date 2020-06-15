اليوم السابع
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الإثنين، 15 يونيو 2020 11:19 م
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مالى: مقتل 24 جنديا فى كمين نصبه مسلحون لقافلة عسكرية

الإثنين، 15 يونيو 2020 11:08 م
مالى: مقتل 24 جنديا فى كمين نصبه مسلحون لقافلة عسكرية الجيش المالى - أرشيفية
أ ش أ

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أعلن الجيش المالى مقتل 24 جنديا فى كمين نصبه مسلحون لقافلة عسكرية على بعد 100 كيلو متر من الحدود مع موريتانيا. 
وقال المتحدث باسم الجيش المالي الكولونيل دياران كوني، في بيان أوردته قناة (فرانس 24) الفضائية اليوم /الإثنين/ - إن "24 عسكريا لقوا حتفهم، وعثر على ثمانية أحياء.. ويعد هذا الهجوم الأكثر دموية منذ هجوم نوفمبر 2019، الذي قتل فيه 53 جنديا".
وأفاد مسؤول عسكري، فضل عدم الكشف عن هويته، بأن موكبا عسكريا مؤلفا من حوالى 12 آلية، تعرض لهجوم في منطقة بوكا ويري في جنوب شرق ديابالي، على بعد حوالى 100 كيلومتر من الحدود مع موريتانيا.. مشيرا إلى أن عددا من الآليات نجحت في تجنب الهجوم.
ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم.


مالى

الجيش المالى

قافلة عسكرية

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