فيديو.. تعرف على كيفية التصالح فى مخالفات البناء بالقاهرة الجديدة

كتب أحمد حسن

كشف المهندس امين غنيم، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أن هناك نحو أكثر من 4 الاف طلب استقبله الجهاز من المواطنين للتصالح علي مخالفات البناء ، لافتا الي انه يتم فحص الطلب واستكمال الأوراق خلال 60 يوما من تاريخ تقديم الطلب .

وأضاف المهندس أمين غنيم، لـ " اليوم السابع" أن الأوراق المطلوبة ، قرر الجهاز التيسير علي المواطنين بحيث يقتصر استقبال الطلب على صورة بطاقة المتقدم ، وصورة من مستند الملكية ، وصورة من القرار الإداري من الجهة الإدارية، على أن يستكمل باقي الأوراق خلال القترة المحددة .

وأوضح رئيس جهاز القاهرة الجديدة، أن التصالح على المخالفات يقتصر فقط على المخالفات التى سبقت إقرار القانون ، وكذلك لا يتم التصالح مع المخالفات التى تم تحويل النشاط من سكني لإدارى أو تجارى .

واكد المهندس امين غنيم، انه تم اجراء معاينات رسمية لنحو ١٣٠٠ طلب، فيما تم إصدار أذون دفع لنحو ٧٠٠ طلب تم نهو كافة الإجراءات الخاصة بالتصالح وتحديد القيمة المطلوبة .

كان المهندس أمين غنيم، قد أكد انه تم استرداد (40) وحدة سكنية متعدى عليها من قبل بعض المواطنين المخالفين بإسكان الشباب فى "التجمع الأول" خلال حملة أمنية مكبرة ضمت مختلف قطاعات الشرطة، ومسئولى الإدارات المختصة بجهاز المدينة.

وأشار المهندس أمين غنيم، إلى أن الحملة المكبرة جاءت تحت إشراف المهندس أحمد مصطفى، نائب رئيس الجهاز للتجمع الأول وبقيادة المهندس محمد عرفات، المشرف العام على الادارة المركزية للتنمية، والعقيد هشام مهدي، مدير أمن الجهاز بالتجمع الأول، والمهندس أحمد فراج، مدير عام التنمية بالتجمع الأول، ورئيس لجنة الإزالات المهندس اسلام عمرو وقيادات إدارات وزارة الداخلية من شرطة"التعمير، المرافق، المباحث، مباحث التعمير، الأمن العام" وبالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى.

وأكد استمرار حملات إزالة المخالفات والتعديات، تنفيذا للقانون، ومنعا للمظاهر العشوائية بالمدينة، مؤكدا أن هناك متابعة على مدار اليوم من مسئولى التجمعات والأحياء المختلفة، ويتم التعامل على الفور مع أى مخالفة.