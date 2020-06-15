فى واقعة مؤسفة.. أب يعاقب طفليه ويتسبب فى وفاتهما.. اعرف القصة

ريهام عبد الله

فى واقعة مؤسفة، تسبب رجل أمريكى فى وفاة طفليه، بعد أن قام بمعاقبتهما، وحبسهما فى السيارة، وذهب للمنزل ليغط فى نوم عميق، فيما فارق طفليه الحياة.

ويواجه الأمريكى داستن لى دينيس، تهمة القتل من الدرجة الثانية، ويحتجز فى مركز الشرطة، وفقا لموقع سبوتنيك.

وتعود تفاصيل الواقعة، لقيام داستن لى دينيس، بمعاقبة طفليه 3 و4 سنوات، وحبسهما فى السيارة بعد العودة من متجر لألعاب الأطفال، وذهب للمنزل وغط في نوم عميق.

ووفقا للشرطة فإنه حبس طفليه لمدة 5 ساعات متواصلة، واستيقظ لاحقا وبدأ البحث عن طفليه فعثر عليهما في سيارته بعدما فارقا الحياة، ولم يقم الأطباء بتحديد سبب الوفاة، حين عثروا على الطفلين.

وأكدت الشرطة فى مدية تولسا التابعة لولاية أوكلاهوما، أنه لم يتم مراقبة الطفلين على مدار 5 ساعات متواصلة، وتم توجيه تهمة القتل من الدرجة الثانية لوالدهما.

وأفاد خبراء الأرصاد الجوية المحلية أنه في ذلك اليوم، تجاوزت درجة الحرارة في المدينة 30 درجة مئوية.