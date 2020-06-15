فلسطين: ‭9‬ إصابات جديدة بفيروس كورونا فى الخليل بالضفة الغربية

رويترز

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مى الكيلة، اليوم الإثنين، إنه تم تسجيل تسع إصابات جديدة بفيروس كورونا فى محافظة الخليل بالضفة الغربية، وأضافت فى بيان صحفى أن من بين الإصابات الجديدة "ستة أطفال"، وأوضحت الوزيرة أنه بتسجيل الحالات الجديدة ترتفع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا بين الفلسطينيين إلى 686.

وقالت، "عدد حالات التعافى ارتفع إلى 570 حالة، بنسبة 84.3 بالمئة من مجمل الإصابات المسجلة".

وأضافت، "أن عدد الحالات النشطة أى التى لا تزال مصابة ارتفع إلى 111 حالة".

وحث الرئيس الفلسطينى محمود عباس، اليوم المواطنين على الالتزام بشروط السلامة العامة ووضع الكمامات والابتعاد عن التجمعات.

وقال خلال جولة له، فى أحد شوارع مدينة رام الله، بعد حديثه لعدد من المواطنين إنه من خلال "لبس الكمامة وعدم التجمعات نمنع الإصابات واشتغلوا زى ما بدكم لا نريد قطع أرزاق الناس".

وتخضع الأراضى الفلسطينية للشهر الرابع، على التوالى لحالة الطوارئ مع عودة الحياة إلى طبيعتها بفتح المساجد والكنائس وعودة المرافق العامة والخاصة إلى العمل.