عميد طب بنها: تسكين 75 معيدا وطبيبا بمستشفيات بنها الجامعية

القليوبية نيفين طه

أعلن الدكتور مصطفى سليمان القاضى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ببنها عن تسكين 15 معيدا بأقسام كلية الطب و60 طبيبا مقيما بالمستشفيات الجامعية طبقًا للخطة الخمسية الخاصة بها، وذلك من دفعة 2018 والمتبقي من دفعة 2017، ووفقا اللوائح والقوانين الخاصة بالكلية مشيرا في بيان له لأنه تم اختيار الأطباء المتقدمين للتخصص وفقا ورغباتهم مع مراعاة نسب التقديرات.

وأوضح القاضى أن هؤلاء الأطباء من الكوادر الطبية التى يحتاجها المجال الطبى في ظل هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد وجائحة كورونا متوجهًا بالشكر لكافة عناصر الكادر الطبي والأطقم الطبية على ما يبزلونه من تضحيات للوفاء للمهنة وللوطن.

ويؤدى عناصر الجيش الأبيض من طواقم طبية وتمريض أدوارهم فى مستشفيات العزل على خط مواجهة فيروس كورونا المستجد الذى بدأ انتشاره فى العالم منذ مطلع العام الجارى.