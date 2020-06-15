عضو بنقابة الأطباء: وفاة أستاذ جراحة بطب القصر العينى إثر إصابته بكورونا

كتبت آية دعبس

قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن عدد شهداء الأطباء نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بلغ حتى الآن 68 طبيبا، بعد إعلان وفاة الدكتور عادل فؤاد رمزى، أستاذ الجراحة طب القصر العينى.

كان قد قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن عدد شهداء الأطباء نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بلغ حتى الآن 67 طبيبا، بعد إعلان وفاة كل من: الدكتور أحمد الزفتاوى، كبير استشاريين الصدر فى جامعة المنصورة، والدكتور على حسن العربى استشاري الكبد، بمستشفى الساحل، الدكتورة أميل فوزى اخصائى الجراحة بمستشفى ابشواى، وذلك بعد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، داعيا الله أن يغفر لهم وأن يدخلهم فسيح جناته.

من ناحية أخرى، كانت قد خاطبت نقابة الأطباء، الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة، لطلب حل مشكلة عدد كبير من الأطباء المقيمين فى قنا، بعدما وردت منهم شكاوى بعد أن أصدرت مديرية الشئون الصحية، تعليمات لبعض الجهات الصحية بإنهاء نيابة بعض الأطباء المقيمين الذين أمضوا فترة خمس سنوات دون حصولهم على مؤهل الدراسات العليا، ونقل هؤلاء الأطباء الإدارة الطب الوقائي للعمل بالوحدات الصحية، وهو ما يعد مخالفة للقرارات الوزارية وصالح العمل.

وقالت النقابة، فى خطابها: وردت للنقابة شكاوى من عدد كبير من الأطباء المقيمين بمستشفيات محافظة قنا، وتفيد الشكاوى بأنه قد وردت تعليمات من مديرية الشئون الصحية لبعض جهات العمل بإنهاء نيابة بعض الأطباء المقيمين الذين أمضوا فترة خمس سنوات دون حصولهم على مؤهل الدراسات العليا، ونقل هؤلاء الأطباء الإدارة الطب الوقائي للعمل بالوحدات الصحية، نحيطكم علما بأن هذه التعليمات مخالفة للقرارات الوزارية وصالح العمل.