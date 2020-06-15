اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 يونيو 2020 04:40 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

لمواجهة كورونا..

ضبط 180 شخصا لخرقهم قرار الحظر بالشرقية لمواجهة كورونا

الإثنين، 15 يونيو 2020 03:15 م
ضبط 180 شخصا لخرقهم قرار الحظر بالشرقية لمواجهة كورونا الشرقية أثناء الحظر
الشرقية -فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفاد مصدر أمنى بمديرية أمن الشرقية، اليوم، أنه تم القبض على 180 شخصا، أمس، لاختراقهم قرار حظر التجول الصادر من رئيس مجلس الوزراء، وتم اتخاذ الإجراءت القانوينة معهم بعرضهم على النيابة العامة.

وفي سياق متصل فضت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة بلبيس، برئاسة  اللواء سامي علام، رئيس مجلس مدينة بلبيس، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمركز شرطة بلبيس، أربعة أسواق أسبوعية بقرى ميت ربيعة وغيتة وميت حبيب  والزاومل ، وتم تفريق الباعة الجائلين والمواطنين، خوفا من عدوى إنتقال فيروس كورونا المستجد.

كان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد شدد علي رؤساء المراكز والأحياء، بالالتزام بتنفيذ ما جاء بالقرار رقم(٥٧٧٠)لسنة ٢٠٢٠ بكل دقة والمتضمن عدد من التعليمات الخاصة بتنفيذ إجراءات وقائية واحترازية بالمواقف للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وأكد علي  ضرورة استمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمستشفيات، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية العلاجية للتعامل مع الحالات المصابة، وكذلك التأكد من التواجد الكافي  للأطقم الطبية المدربة (الأساسية والإحتياطية) للتعامل مع المصابين وتطبيق بروتوكولات العلاج المحددة لمواجهة الفيروس والتغلب عليه.

كانت  وزارة الصحة، قد خصصت 25 مستشفي عام و مركزي بمحافظة الشرقية، لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وهي "مستشفى الزقازيق العام، مستشفى الأحرار،مستشفى المبرة ـ الهيئة العامة للتأمين الصحي، مستشفى صدر الزقازيق، مستشفى حميات الزقازيق، مستشفى حميات فاقوس، مستشفى بلبيس العام، مستشفى فاقوس العام، مستشفى القنايات المركزي، مستشفي ههيا المركزي، مستشفى ابو كبير المركزي، مستشفى منيا القمح المركزي، مستشفى ديرب نجم المركزي، مستشفى ابوحماد المركزي،مستشفى كفر صقر المركزي، مستشفى الصالحية المركزي، مستشفى مشتول السوق المركزي، مستشفى القرين المركزي، مستشفى الحسينية المركزي مستشفى السعديين المركزي، مستشفى الزوامل المركزي، مستشفى تل راك المركزي،  ومستشفى الصوفية المركزي.


مصر

اخبار مصر

مديرية امن الشرقية

حظر

امن الشرقية

حظر التجوال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
النيابة تطلب ضبط عمر كمال وشحتة كاريكا وكزبرة وحنجرة لأحيائهم حفل زفاف

النيابة تطلب ضبط عمر كمال وشحتة كاريكا وكزبرة وحنجرة لأحيائهم حفل زفاف

رئيس النواب: مصر لن تفرط فى حق أبنائها ونحن من نحدد توقيت ومكان الرد

رئيس النواب: مصر لن تفرط فى حق أبنائها ونحن من نحدد توقيت ومكان الرد

النقل: طبقنا إجراءات الوقاية من كورونا خلال استقلال مليون راكب للمترو أمس

النقل: طبقنا إجراءات الوقاية من كورونا خلال استقلال مليون راكب للمترو أمس

الجيش الأمريكى يعلن عن لقاح فعال ضد فيروس كورونا المستجد

الجيش الأمريكى يعلن عن لقاح فعال ضد فيروس كورونا المستجد

محمد صلاح فرعون مصر المتوج فى ملاعب أوروبا.. ابن نجريج يحتفل بعيد ميلاده الـ28 اليوم.. نجم ليفربول يواصل كتابة التاريخ وصناعة الإنجازات.. وانتظار ميدالية بطل الدورى الإنجليزى أول هدية عيد ميلاد فى الطريق للملك

محمد صلاح فرعون مصر المتوج فى ملاعب أوروبا.. ابن نجريج يحتفل بعيد ميلاده الـ28 اليوم.. نجم ليفربول يواصل كتابة التاريخ وصناعة الإنجازات.. وانتظار ميدالية بطل الدورى الإنجليزى أول هدية عيد ميلاد فى الطريق للملك

مواعيد مباريات الأسبوع فى الدوري الإنجليزي.. 3 لقاءات نارية

مواعيد مباريات الأسبوع فى الدوري الإنجليزي.. 3 لقاءات نارية

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية لمناقشة عودة الدورى

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية لمناقشة عودة الدورى

أسعار الذهب اليوم الاثنين 15-6-2020 فى السعودية

أسعار الذهب اليوم الاثنين 15-6-2020 فى السعودية

وزراء رى مصر والسودان وإثيوبيا يجتمعون بعد قليل لتقييم مسار مفاوضات سد النهضة

وزراء رى مصر والسودان وإثيوبيا يجتمعون بعد قليل لتقييم مسار مفاوضات سد النهضة

مدبولى يوجه بسرعة دراسة العروض المقدمة من المستثمرين لإعادة استغلال مجمع التحرير

مدبولى يوجه بسرعة دراسة العروض المقدمة من المستثمرين لإعادة استغلال مجمع التحرير

"اليوفا" يهنئ محمد صلاح بعيد ميلاده الـ28 بصوره يحمل كأس أوروبا

"اليوفا" يهنئ محمد صلاح بعيد ميلاده الـ28 بصوره يحمل كأس أوروبا

الحكومة: زيادة مخصصات الصحة لـ258.5مليار جنيه بالموازنة الجديدة والتعليم لـ363.6مليار

الحكومة: زيادة مخصصات الصحة لـ258.5مليار جنيه بالموازنة الجديدة والتعليم لـ363.6مليار

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة