صور.. عودة الحياة لفندق كونتيننتال بنفس طرازه القديم بتكلفة 1.7 مليار جنيه

كتب ــ عبد الحليم سالم

بات فندق كونتيننتال التاريخى، بمنطقة الأوبرا الخديوية بالأزبكية على بعد خطوات من العودة للحياة مرة أخرى على نفس طرازه وبنفس ارتفاعاته التى كانت عام 1870 ، وذلك بتكلفة تصل لنحو 1.7 مليار جنيه سيتم تدبيرها عن طريق قروض بنكية أو عن طريق الدخول فى شراكة مع القطاع الخاص وفقا لما تتفق عليه الشركة القابضة للسياحة مع شركة ايجوث .



جانب من التصميم الجديد للفندق

وكشفت ميرفت حطبة رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام لـ" اليوم السابع"، أن الفندق سيتكون من 250 غرفة ويضم قاعتي مؤتمرات و3 قاعات اجتماعات ومطعمين وجيم وسبا وحمام سباحة ومحلات تجارية وجراج 3 طوابق.

أوضحت ميرفت حطبة، أن وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق بذل مجهودا كبيرا من أجل إعادة الفندق للحياة، وبنفس طرازه القديم بحيث يضاف للتراث المعمارى المتميز، خاصة أن واجهة الفندق من ناحية شارع عدلى ما تزال كما هى منذ الانشاء عام 1870 .



التصميم القديم الذى تم التراجع عنه

وأشارت إلى أنه جارى التفاوض مع بقية المستأجرين حوالى 150 فردا، سواء للمحلات التجارية أو "الفاترينات الصغيرة" ، تمهيدا لدفع تعويضات لهم لإنهاء الخلافات تماما مع التنسيق مع التنسيق الحضارؤى ومختلف الجهات لبناء نفس الفندق القديم بنفس الشكل حيث تم التراجع عن إنشاء فندق على طراز حديث، لافتة إلى أن الفندق سيكون بنفس ارتفاع الفندق القديم ونفس الأبعاد "احنا مش هنبنى أبراج فى المنطقة".



جانب من التصميم القديم

وكانت أعمال هدم الفندق بدأت يوم 28/1/2018 تنفيذاً لرخصة الهدم رقم 12/01/16/4 بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء، مع الحفاظ على الواجهة المطلة على شارع عدلى حفاظاً عليها طبقاً لمتطلبات التنسيق الحضارى.

كما قامت شركة إيجوث العامة للسياحة من خلال اللجنة المشكلة بمعرفة الشركة القابضة والممثل فيها هيئة الرقابة الإدارية ومحافظة القاهرة وجهاز التنسيق الحضارى والشركة القابضة وشركة إيجوث وعدد من شاغلى المحلات والأعين بوضع آليات للتعويضات لشاغلى المحلات بالفندق وفقاً للضوابط التى حددها قرار رئيس مجلس الوزراء.

يشار إلى أنه تم بدء إنشاء فندق كونتيننتال عام 1866، ثم تم تطويره وتغيير اسمه الى "فندق جراند كونتيننتال،عام 1908".

والفندق له موقع متميز وكان يطلق عليه اسم "الكونتننتال الملكي أمام الاوبرا الخديوية، وكان الفندق المقر الرئيسي لضيوف مصر نظرا لموقعه المتميز أمامه تمثال إبراهيم باشا ومن خلفه الاوبرا وعلي يساره حديقة الازبكية.