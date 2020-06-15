صور.. دفن جثمان متوفى بفيروس كورونا بمقابر عزبة حمد فى المحلة

الغربية عادل ضرة

انتهى منذ قليل فريق من الطب الوقائى بالإدارة الصحية ثان المحلة برئاسة الدكتور سيد قاعود مدير الإدارة الصحية والدكتور فتحى فايد مدير العلاج الحر بالإدارة الصحية تحت إشراف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، من دفن جثمان شخص متوفى بفيروس كورونا المستجد بعد وفاته داخل مستشفى صدر المحلة للعزل الصحي.

كان المتوفى والمقيم بمنطقة بعزبة حمد قد توفى داخل مستشفى صدر المحلة بعد تدهور حالته الصحية، وتم تغسيله وتكفينه وفقا للاشتراطات الصحيه ونقله لمقابر العزبة.

وتسلم فريق من الطب الوقائى الجثمان وتم الدفن وتعقيم المقابر، وعقب انتهاء مراسم الدفن تم تعقيم وتطهير النعش لاعادة استخدامه مرة أخرى.

وكان الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، قرر فتح تحقيق في واقعة تبادل جثتي رجل من إحدى قرى كفر الزيات، وسيدة من مدينة المحلة توفيا بفيروس كورونا، داخل مستشفى عزل كفر الزيات، وإحالة عامل وعاملة بمشرحة المستشفى للتحقيق بصفتهم مسئولين عن إجراءات التغسيل وتكفين جثمان المتوفيين بكورونا.

وأكد "حميدة" أن هناك خطأ تم حدوثه من مسئولي مشرحة مستشفى عزل كفر الزيات، في أثناء تسليم جثمان الجثتين المتوفيين بفيروس كورونا بسبب الإجراءات الاحترازية داخل مستشفى عزل كفر الزيات، حيث تم تدارك الخطأ وتسليم الجثتين لذويهم وإنهاء إجراءات الدفن.