اليوم السابع
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صور .. إنتاج 20 بوابة تعقيم جديدة بشركة مياه الإسكندرية و نقلها الى الجيزة

الإثنين، 15 يونيو 2020 01:08 م
صور .. إنتاج 20 بوابة تعقيم جديدة بشركة مياه الإسكندرية و نقلها الى الجيزة بوابات التعقيم
الإسكندرية جاكلين منير

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قام اليوم المهندس أحمد جابر شحاتة ،رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ،والمهندس جويدة على سليمان رئيس قطاع إنتاج وتوزيع المنطقة الجنوبية بشركة مياه الشرب بالإسكندرية  ،بمتابعة أعمال نقل و تسليم 20 بوابة تعقيم جديدة ، مقدمة الى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة برئاسة المهندس منصور بدوى أبراهيم

 

وأشارت شركة مياه الإسكندرية فى بيان لها اليوم إلى أن المهندس أحمد جابر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالاسكندرية ، قد كلف قطاع المنطقة الجنوبية بتصنيع بوابات التعقيم وذلك للحد والسيطرة من إنتشار فيروس كورونا المستجد،حيث تم تجهيز الدفعة الثالثة المقدمة الى شركة مياه الجيزة ،بعدد 20 وحدة ممر لتسليمها لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة من أصل عدد 50 بوابة، تم التعاقد عليها ،وقد تم الانتهاء من عمليات تصنيع الممرات الخاصة بشركة مياه الشرب بالإسكندرية التي تم توزيعها علي جميع إدارات وفروع ومحطات الشركة.

و تقوم إدارة السلامة والصحة المهنية غرب وجنوب الاسكندرية ،بالإشتراك مع ورشة كهرباء محطة مريوط1 ، بإنتاج و تصنيع بوابات التعقيم وفقا للمواصفات العالمية من حيث الابعاد والتصميم وكذلك تم تزويدها بخزان سعة 20 لتر من مادة التعقيم يكفي لعدد 1000 شخص تم تصنيعها بالإدارة العامة للبحوث والتطوير بالشركة.

 

وكانت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، قد قامت بتصميم كابينة التعقيم والكشف الحرارى على العاملين قبل دخولهم إلى مقار عملهم، وأكد المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الإسكندرية، أنه تباعا سيتم تصنيع كابينة تعقيم وتعميم تركيب هذه الكبائن بجميع مواقع ومقار شركة مياه الشرب بالإسكندرية ، وهى من إنتاج شركة مياه الشرب بالإسكندرية والذي تم تصميمها وتنفيذها بالتعاون بين الإدارة العامة للبحوث والتطوير تحت قيادة دكتورة مايسه صلاح الدين وقطاع إنتاج وتوزيع غرب تحت قياده مهندسة مريم خميس.

 

فيما قامت شركة مياه الشرب بالاسكندرية من خلال الإدارة العامة للبحوث والتطوير بتصنيع جيل مطهر ومعقم ومحلول تعقيم كحول الإيثيلى، وذلك في إطار مجهودات الشركة في مجال مكافحة تفشي عدوي فيروس كورونا المستجد وحفاظا علي صحة وسلامة العاملين، وناشدت شركة مياه الشرب الإسكندرية المواطنين الالتزام بالتعليمات والجلوس بالمنازل حرصا على سلامة الجميع.

 

بوابات التعقيم (1)
 

 

بوابات التعقيم (2)
 
بوابات التعقيم (3)
 

 

بوابات التعقيم (4)
 

 


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