شاهد كيف يؤدى طلاب الثانوية العامة امتحاناتهم فى القاهرة

كتب سيد الخلفاوى

نفذت، اليوم، محافظة القاهرة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بيانا عمليا لامتحانات الثانوية العامة المقرر بدءها 21 من الشهر الجارى، حيث أجرت المديرية محاكاة بحضور عدد من المتطوعين من الطلبة امتحان بأحد مدارس السيدة زينب لمشاهدة تطبيق الإجراءات المنفذه لحماية الطلبة من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ورصد فيديو المحاكاة التى تم تنفيذها اليوم بحضور محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، ومحمد عطية مدير تعليم القاهرة، كيفية دخول الطلبة وتعقيمهم وتفتيشهم من خلال أجهزة الكشف عن المعادن، وكذلك إجراء الكشف الظاهرة من خلال كواشف الحرارة عن بعد.

وأوضحت المحاكاة كيفية الحفاظ على نظافة المحيط الخارجى للجان ومنع الإشغالات حولها وتأمينها من الخارج، وكذلك إجراءات دخول الطلاب على مسافات متباعدة وخضوعهم للكشف الحرارى ومرورهم من بوابات التعقيم ثم إجراء عملية التفتيش عن وجود هواتف أو أجهزة الكترونية ثم عملية تعقيم الأيدى وتوزيع الكمامات قبل الصعود للجان.

وطمأن محافظ القاهرة أولياء الأمور أن الدولة اتخذت إجراءات مشددة لتوفير أعلى درجات الحماية والوقاية للطلاب بما يضمن انتظام سير عملية الامتحان مع اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الصحى الآمن لهم مشيرًا إلى أن غرفة العمليات التي تم تشكيلها بالمحافظة لمتابعة أداء الطلاب لامتحانات الثانوية العامة تم ربطها بغرف عمليات الجهات المعنية كمديرية الأمن والصحة والتعليم لسرعة التعامل مع أى طارئ.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن جميع اللجان التى ستُجرى بها الامتحانات سيتم تأمينها بالكامل من الخارج بالتعاون مع مديرية أمن القاهرة إلى جانب قيام أجهزة الأمن بالإشراف على تأمين نقل أوراق الأسئلة والإجابات.