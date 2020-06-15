سياحة البحر الأحمر: معاينة فندقين جديدين لتطبيق الشروط لاستقبال نزلاء

قالت منال صلاح، مدير مكتب وزارة السياحة بالبحر الأحمر، إن لجان التفتيش المكونة من السياحة والصحة وعضو من عرفة المنشآت الفندقية قامت بمعاينة فندقين جديدين للتأكد من تطبيق الضوابط والاشتراطات التى أقرها مجلس الوزراء استعدادا لمنحهم شهادة لاستقبال نزلاء.
وأضاف مدير مكتب وزارة السياحة بالبحر الأحمر أنه جارى تسليم قرابة 15 فندقا خلال الأسبوع الجارى لشهادات الصحة والسلامة بعد قيام لجان التفتيش لهم للتأكد من الضوابط والشروط داخل تلك المنشآت الفندقية، تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد عنانى وزير السياحة.
وتابعت أن إجمالى الفنادق السياحية التى حصلت على شهادات الصحة والسلامة بالبحر الأحمر 72 فندقا تقريبا وسيتم تسليم 14 آخرين خلال الأسبوع الجارى، مع استمرار أعمال لجان التفتيش على الضوابط والاشتراطات التى أقرها مجلس الوزراء.
وكانت أكدت مدير مكتب وزارة السياحة بالبحر الأحمر، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن من بين تلك الفنادق 41 فندقا سياحيا تم تسليمه الشهادات قبل عيد الفطر المبارك واستقبلوا بالفعل سياحة داخلية في البداية بنسبة 25%، تنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء.
وتابعت أن جميع المنشآت التي تسلمت شهادة الصحة السلامة تسلمتها عقب إيفاد لجان فحص وتفتيش للتأكد من تطبيق الاشتراطات والضوابط التى أقرها مجلس الوزراء، مؤكدة أن اللجان تقوم بالفحص بدقة متناهية وتتأكد من توافر وتنفيذ جميع الضوابط وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد عنانى وزير السياحة والآثار.
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