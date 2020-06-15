سياحة البحر الأحمر: معاينة فندقين جديدين لتطبيق الشروط لاستقبال نزلاء

البحر الأحمر - عماد عرفة

قالت منال صلاح، مدير مكتب وزارة السياحة بالبحر الأحمر، إن لجان التفتيش المكونة من السياحة والصحة وعضو من عرفة المنشآت الفندقية قامت بمعاينة فندقين جديدين للتأكد من تطبيق الضوابط والاشتراطات التى أقرها مجلس الوزراء استعدادا لمنحهم شهادة لاستقبال نزلاء.

وأضاف مدير مكتب وزارة السياحة بالبحر الأحمر أنه جارى تسليم قرابة 15 فندقا خلال الأسبوع الجارى لشهادات الصحة والسلامة بعد قيام لجان التفتيش لهم للتأكد من الضوابط والشروط داخل تلك المنشآت الفندقية، تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد عنانى وزير السياحة.

وتابعت أن إجمالى الفنادق السياحية التى حصلت على شهادات الصحة والسلامة بالبحر الأحمر 72 فندقا تقريبا وسيتم تسليم 14 آخرين خلال الأسبوع الجارى، مع استمرار أعمال لجان التفتيش على الضوابط والاشتراطات التى أقرها مجلس الوزراء.