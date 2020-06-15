سفير مصر فى كندا يستعرض جهود القاهرة لتوفير الحماية للمرأة خلال جائحة كورونا

كتب أحمد جمعة

شارك السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر فى كندا اليوم الاثنين، فى اجتماع عبر خاصية الفيديو كونفرانس مع وزير التنمية الدولية الكندية "كارينا جولد"، وسفيرة كندا للمرأة والسلم والأمن "جاكلين أونيل"، ومساعدة نائب وزير خارجية كندا للشئون الأفريقية "إيزابيل بيرار"، وعدد من سفراء الدول الأفريقية المعتمدين فى كندا، فى اجتماع لاستعراض الجهود الدولية والأفريقية فى مجال تمكين المرأة وتوفير الحماية لها خلال أزمة جائحة كورونا، فضلاً عن استعراض جهود الدول فى تنفيذ خطط العمل الوطنية فى مجال المرأة والسلم والأمن.

وفى تصريح للسفير المصرى عقب الاجتماع، أشار إلى أنه حرص على استعراض الجهود الرائدة التى اضطلعت بها مصر مؤخراً على المستويين الوطنى والدولى لتوفير الحماية للمرأة خلال جائحة كورونا. فعلى المستوى الوطنى، استعرض السفير أبو زيد "ورقة السياسات" التى أصدرها المجلس القومى للمرأة مؤخراً لتعزيز الاستجابة للاحتياجات الخاصة للمرأة والفتاة فى ظل إجراءات مكافحة الجائحة، فى المجالات الصحية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية، بالإضافة إلى الدور الذى يضطلع به مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة المعنية، فى إعداد خطة العمل الوطنية المصرية فى مجال المرأة والسلم والأمن فى إطار تنفيذ التزامات مصر الدولية فى هذا الشأن.

وأضاف سفير مصر فى كندا أنه أحاط الجانب الكندى أيضا بمشروع القرار الذى طرحته مصر بالتعاون مع عدد من الدول أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت عنوان "تعزيز الاستجابة السريعة على المستويين الوطنى والدولى لتداعيات فيروس كورونا على المرأة والطفل"، مشيراً إلى الدور الريادى الذى تقوم به مصر لتوصيل صوت الفئات المستضعفة فى أفريقيا والعالم النامى إلى الدول والمنظمات المانحة – ومن ضمنها كندا – لتمكينها من مواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والصحية لهذا التحدى غير المسبوق الذى يهدد العالم بأكمله، والذى تتضاعف أثاره على تلك الفئات على وجه الخصوص.