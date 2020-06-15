روسيا تستدعى سفير التشيك وسط توترات دبلوماسية

رويترز

ذكرت وكالات أنباء روسية أن وزارة الخارجية استدعت سفير التشيك إلى موسكو اليوم الاثنين، وسط توترات دبلوماسية بين البلدين. وكانت الحكومة التشيكية قد أعلنت هذا الشهر أن اثنين من موظفي السفارة الروسية في براج هما شخصان غير مرغوب في وجودهما وأمرت بمغادرتهما البلاد.

وكانت قد انضمت العاصمة التشيكية براج لحركة التضامن العالمية والتظاهرات الرافضة لعنصرية الشرطة الأمريكية التي تتسع حول العالم وتطال عواصم ومدناً جديدة.

وشارك فى التظاهرة عدد من ابناء الجاليات العرب، أبرزهم الجالية الفلسطينية في التشيك التى ظهرت رافعة الأعلام الفلسطينية ولافتات كُتب عليها "إسرائيل وأمريكا شركاء في التمييزالعنصري.