اليوم السابع
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رفع كفاءة شبكات مياه الشرب و الصرف الصحى بالعصافرة شرق الإسكندرية

الإثنين، 15 يونيو 2020 12:04 م
رفع كفاءة شبكات مياه الشرب و الصرف الصحى بالعصافرة شرق الإسكندرية رفع كفاءة شبكات المياه
الإسكندرية جاكلين منير

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شدد اللواء ضياء الدين عبد الحميد رئيس حى المنتزة ثان شرق الإسكندرية ،على المتابعة الميدانية اليومية، وتفقد أعمال التطوير بالعصافرة قبلي ، ضمن خطة تطوير العشوائيات ورفع كفاءتها ،وذلك في ضوء توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، بإطلاق إشارة البدء في تطوير منطقة العصافرة قبلي وفقا للبروتوكول الذي تم توقيعه في ديسمبر الماضي مع صندوق تطوير العشوائيات التابع لرئاسة مجلس الوزراء

 

وأشار حى المنتزة ثان فى بيان له اليوم ، إلى أن اللواء ضياء الدين عبدالحميد رئيس حي ثان المنتزه ، قد وجه بمتابعة أعمال التطوير التي تتم بمنطقة العصافرة قبلي ، حيث توجه مفتشي المتابعة الميدانية، لتفقد أعمال التطوير المتمثلة في أعمال تطوير شبكات المياه بالمنطقة ،وذلك استكمالا لخطة الدولة فى التطوير والارتقاء بالمناطق العشوائية غير المخططة بصورة متكاملة ، ولرفع المعاناة عن أهالى الإسكندرية فى المناطق العشوائية ، ورفع كفاءة شبكات البنية التحتية بها وتنفيذ محطات وشبكات لمياه الشرب والصرف الصحى وأعمال رصف الطرق وأعمال إنارة الشوارع بما يتماشى مع الاشتراطات التخطيطية والمخطط الاستراتيجى لمحافظة الإسكندرية.

 

فيما عقد اللواء ضياء الدين عبدالحميد ، رئيس حي ثان المنتزه ،إجتماعا طارئاً لمسؤولي الصرف الصحي بالمنتزه ثان ، لمناقشة أهم مشكلات الصرف الصحي بنطاق الحي ، والمشروعات القائمة ومواعيد الإنتهاء منها ، للوقوف على آخر المستجدات ،حيث أكد ضياء الدين على ضرورة الإلتزام بالإنتهاء من كافة الأعمال الخاصة بشركة الصرف الصحي بنطاق الحي في المواعيد المحددة لها تيسيراً على المواطنين وللإهتمام برفع كفاءة مرفق الصرف الصحي بالمنتزه ثان..

 

 

 

 

 

 

 

 

شبكات مياه الشرب (1)
شبكات مياه الشرب (1)

 

شبكات مياه الشرب (2)
شبكات مياه الشرب (2)

 

شبكات مياه الشرب (3)
شبكات مياه الشرب (3)

 

شبكات مياه الشرب (4)
شبكات مياه الشرب (4)

 


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