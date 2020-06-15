رحلتين تغادر مطار القاهرة فى طريقهما إلى مسقط وميلانو لنقل المصريين العالقين

كتب محمود عبد الغنى

غادرت مطار القاهرة الدولى، منذ قليل، رحلتى لشركة إير كايرو الأولى في طريقها إلى مدينة مسقط بعمان لنقل عدد من المصريين العالقين بقطر والذى يتم نقلهم عبر شركة طيران عمانية من قطر لسلطنة عمان، كما غادرت الرحلة الثانية إلى مدينة ميلانو الإيطالية لنقل المصريين العالقين هناك.

وأكد مصدر بالمطار أن رحلة إير كايرو ستنقل في مرحلة العودة من مسقط عدد 174 راكبا مصريا، وذلك ضمن الجسر الجوى الذى تسيره وزارة الطيران المصرية لإجلاء أكثر من 3 آلاف مصرى عالق بقطر كانوا قد ناشدوا الدولة لعودتهم وبالفعل تم التنسيق مع إحدى شركات الطيران العمانية التى تقوم بإجلاء العالقين من قطر إلى سلطنة عمان ثم يتم نقلهم عبر طائرات شركتى مصر للطيران وإير كايروا بواقع رحلتين يوميا واحدة لكلا منهما.

ويخضع ركاب الرحلة القادمة من الخارج إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، ويتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ14 يوما.

وأعلنت سلطة الطيران المدني عن توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.