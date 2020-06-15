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رئيس مدينة سفاجا تتابع أعمال اللجنة المشكلة لفحص ومراجعة تراخيص المبانى

الإثنين، 15 يونيو 2020 05:51 م
رئيس مدينة سفاجا تتابع أعمال اللجنة المشكلة لفحص ومراجعة تراخيص المبانى رئيس مدينة سفاجا
البحر الأحمر - عماد عرفة

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تفقدت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الإثنين، تقسيم 15مايو وتقسيم زمزم لمتابعة أعمال اللجنة المشكلة لفحص ومراجعة تراخيص المبانى والتأكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية والجراجات، وأجرت رئيس مدينة سفاجا جولة تفقدية، لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، رافقها خلالها مسئولى الإدارة الهندسية.

 

واستهلت رئيس المدينة جولتها بمتابعة أعمال اللجنة المشكلة لمراجعة أعمال البناء للعقارات الصادر لها تراخيص سابقة قبل صدور قرار  وقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر للتأكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية والجراجات والارتفاعات والردود وخطوط التنظيم تمهيدا للسماح لها بإستكمال أعمال البناء وتوصيل المرافق فى حالة مطابقتها للاشتراطات .

 

كما تفقدت رئيس المدينة عملية الرصف بالأسفلت الجاري تنفيذها بتقسيم زمزم وتنظيم وتخطيط الطريق وتوسعته بعد إزالة كافة الإشغالات والتعديات، وإنشاء بلدورات على جانبي الطريق وبالوعات لصرف مياه الأمطار مؤكدة على التنسيق مع شركة الكهرباء لنقل أعمدة الإنارة وتنفيذ الصيانة المطلوبة لها.

 

كما وجهت بسرعة إنهاء تلك الأعمال وإتمامها وفقاً للمواصفات والمعايير الفنية في هذا الشأن، مشددةً على مُنفذي تلك العمليات بضرورة توفير مهمات الوقاية للعاملين وإتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية.

 

 


البحر الاحمر

اخبار مصر

مدينة سفاجا

تراخيص المباني

فحص تراخيص المباني

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