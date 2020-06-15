اليوم السابع
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رئيس مدينة رفح بشمال سيناء يتفقد مقر لجنة امتحان الثانوية العامة

الإثنين، 15 يونيو 2020 09:40 ص
رئيس مدينة رفح بشمال سيناء يتفقد مقر لجنة امتحان الثانوية العامة اللواء مصطفى محمد رئيس مدينة رفح
شمال سيناء - محمد حسين

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تفقد اللواء مصطفى محمد مصطفى رئيس مركز ومدينة رفح بشمال سيناء، مقر لجنة امتحانات الثانوية العامة المخصصة لطلبة الثانوية العامة .

وأعلن مجلس مدينة رفح بشمال سيناء اليوم، انه فى إطار الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2019/ 2020 وبتوجيهات من اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، تفقد اللواء مصطفى محمد مصطفى رئيس مركز ومدينة رفح يرافقه عواد الخليلى مدير الإدارة التعليمية، وأحمد زايد مدير التعليم الثانوى بإدارة رفح ونقيب المعلمين مدرسة الشهيد نقيب محمود صلاح فارس للتعليم الأساسى بحى الكوثر بالشيخ زويد وهى مقر  لجنة  اداء امتحانات الثانوية العامة لطلبة رفح وعدهم ( 234) طالب .

وأكد رئيس مدينة رفح على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات لتجهيز المدرسة كمقر لأداء الامتحانات وألا يزيد الفصل على 11 طالب واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية، والنظافة العامة وتوفير المياه بخزانات المدرسة  ونظافة الحمامات وتجهيز غرفة طبية  وتعقيم جميع اللجان .

وقال انه تم بالتنسيق مع مجلس مدينة الشيخ زويد توفير مولد لدعم المدرسة فى حالة انقطاع التيار الكهربائي، وستتم متابعة يومية  اعتبارا من اليوم وحتى إنتهاء الامتحانات.

وقال عواد الخليلى مدير إدارة رفح التعليمية بأنه تم تجهيز استراحة للمراقبين بالتنسيق مع إدارة الشيخ زويد التعليمية.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم انتهاء  الاستعدادات فى شمال سيناء لأمتحانات الثانوية العامة بكافة مدن المحافظة بالتعاون بين مديرية التربية والتعليم ومحافظة شمال سيناء والجهات المعنية .

وقال عبدالعزيز عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إن عدد الطلبة المقرر ادائهم الامتحانات 2944 طالب، تم توزيعهم على 14 لجنة.

واشار إلى أن اللجان تشمل مناطق العريش وبئر العبد والشيخ زويد، بواقع  6  لجان فى  مدينة العريش، و5 لجان فى نطاق مركز بئر العبد، و3 لجان فى مدينة الشيخ زويد.

واوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أن اللجان تم تجهيزها وفقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم من حيث توزيع الطلبة داخل كل لجنة بما يفى والاشتراطات الصحية التى اقرتها الدولة لحماية الطلبة.

وقال حمزة رضوان مدير عام تعليم شمال سيناء، إن كل لجنة تم تعقيمها بداية التجهيز ومواصلة التعقيم الدورى، إضافة لتجهيز الاستراحات لاستقبال رؤساء اللجان والملاحظين بشكل مناسب، ومراجعة الخدمات والمرافق والتأكد من عملها داخل كل استراحة ولجنة.

اضاف انه يتم بالتنسيق مع كافة الجهات الخدمية وجهات الاختصاص توفير متطلبات اللجان الخدمية والتأمين لها، مؤكدا على طمئنة أولياء الأمور باتخاذ كل إجراءات السلامة داخل كل لجنة وفقا لتعليمات الوزارة.

وسبق واكد اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن المحافظة أنهت الاستعدادات الخاصة بامتحانات نهاية العام للمرحلة الثانوية العامة، وجرى تجهيز وإعداد اللجان والاستراحات الخاصة برؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين وتأمينها.

وأوضح أنه جرى توفير كل الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء الامتحانات فى ظل تداعيات أزمة فيروس (كورونا) المستجد وبما يضمن انتظام سير الامتحانات.

وأضاف أنه جرى وضع خطة بالتنسيق بين مديريتى التربية والتعليم والصحة، لتطهير وتعقيم مقار لجان الامتحانات والاستراحات الخاصة برؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين، إلى جانب الالتزام بإجراءات الوقاية والتباعد بين الطلاب فى اللجان.

 

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