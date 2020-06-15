رئيس مدينة المحلة يتابع أعمال النظافة ورفع الإشغالات على الطرق السريعة

وشدد رئيس المدينة علي التزام سائقي الميكروباصات بارتداء الكمامه والتزام الركاب بذلك وذلك من اجل صحة المواطنين، كما شن رئيس المدينة حملة مكبرة لرفع إشغالات المحلات التجارية، وإزالة فروشات الباعة الجائلين، وإعاده فتح الشوارع المغلقة.

من ناحيه أخرى شهدت أسواق قري مركزي طنطا وبسيون في محافظة الغربية، زحاما شديدا منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، وذلك بعد قيام الباعة الجائلين افتراش وإقامة السوق بالرغم من التحذيرات بعدم التجمعات داخل الأسواق او اقمتها ، لعدم انتشار فيروس كورونا بين المواطنين .

وتجاهل الباعة الجائلون قرار طارق رحمى محافظ الغربية ، بإلغاء إقامة الأسواق العشوائية ، للحد من انتشار فيروس كورونا ، وقيامهم بإقامة السوق، ضاربين بالقرار عرض الحائط ، وغلق الشارع بفروشاتهم ، وسط حالة من الغضب بين عدد من الأهالي الذين اتهموا الأجهزة التنفيذية بالتقصير وعدم المتابعة .

وكان الدكتور أحمد عطا ، نائب محافظ الغربية، اكد أنه جاري تطوير مساكن السلام بتكلفة قدرها 840 ألف جنيه ، تشمل إعادة تنظيم الشوارع بالمنطقة ورصف عدد 2 شارع مؤدي الي المساكن الجديدة المخصصة لسكان منطقة الكاندلية وعمل أرصفة خرسانية ، فضلاً عن الارتقاء بمنظومة جمع القمامة وأعمال الإنارة.







































