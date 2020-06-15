اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 يونيو 2020 12:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس مدينة الغردقة لرؤساء الأحياء: نسعى لبذل جهد أكثر لرفع مستوى الخدمات.. صور

الإثنين، 15 يونيو 2020 11:34 ص
رئيس مدينة الغردقة لرؤساء الأحياء: نسعى لبذل جهد أكثر لرفع مستوى الخدمات.. صور اجتماع رئيس مدينة الغردقة برؤساء الاحياء
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقد اللواء عاطف وجدي، رئيس مدينة الغردقة، اجتماعا مع رؤساء الاحياء الجدد بالمدينة، حيث أكد علي تكثيف الجهد لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف نطاق كل حى، مؤكدا علي أهمية العمل على ارضاء المواطن عن اداء الاجهزة المحلية، معرباً عن تقديره للعمال والموظفين الذين يقومون باداء عملهم على الوجه الأمثل وبإخلاص وتفانى .

حضر الاجتماع  اللواء إيهاب محمد رشاد رئيس حى جنوب الغردقة، واللواء حامد احمد حامد رئيس حى شمال الغردقة، ونشأت جودة سكرتير المدينة، ومحمد عبد الجواد سكرتير حى جنوب ، ومحمد غريب سكرتير حى شمال، و بركات القاضى مدير المتابعة الميدانية.
 
وناقش رئيس المدينة خلال الاجتماع عدد من الملفات الهامة المتعلقة بقطاعات النظافة والتجميل والصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحى والرقابة التموينية وازالة التعديات ورصف الطرق و إنارة الطرق كما تم أيضا مناقشة بعض الموضوعات المتعلقة بقانون التصالح فى مخالفات المبانى  .
 
وشدد بعدم تعطيل أى مطلب للمواطنين طالما كان قانونيا مع حسن معاملة و استقبال المواطنين، وناقش أيضا جاهزية معدات الوحدة المحلية  من سيارات ولوادر وقلابات لمواصلة حملات إزالة التعديات على الأراضى المملوكة للدوله  وإزالة أى مخالفات مبانى فورا ومصادرة المعدات المستخدمة فى المخالفات والتحفظ عليها وعمل محضر بالواقعة للمخالف، وجه بضرورة عمل تقرير دورى.  
 
واكد على تفقد شوارع المدينة أولا بأول وأهمية تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدنى فى الخدمة والمساهمة فى تنفيذ بعض الخدمات بالمدينة ، لافتاً إلى أهمية متابعة تنفيذ القرارات والإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" واكد على استمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمنشآت. 
 
وكذلك  استمرار أعمال التعقيم والتطهير لكافة المنشأت الحكومية والمنشأت العامة والتعليمية و أماكن صرف العمالة الغير منتظمة والمواقف والاماكن الدينية ودور العبادة وجميع الشوارع بالمدينة ومتابعة حصر احتياجات المستشفيات واتمام كافة الاستعدادات لمواجهة أى طارئ والتنبيه على العاملين بإجراءات التطهير والوقاية بصفة مستمرة .
 
IMG_7353
اجتماع رئيس مدينة الغردقة برؤساء الاحياء
IMG_7354
اجتماع رئيس مدينة الغردقة برؤساء الاحياء

 


البحر الاحمر

اخبار مصر

اخبار المحافظات

الغردقة

مجلس مدينة الغردقة

رؤساء الاحياء

الخدمات المقدمة للمواطنين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صحة البحر الأحمر: شفاء 46 حالة كورونا بمستشفى العزل فى الغردقة

الأحد، 14 يونيو 2020 11:55 م

كيف تستقبل فنادق الغردقة السائحين تنفيذا لضوابط مجلس الوزراء.. مسح الأحذية بالسجادة المعقمة قبل الدخول.. تعقيم الحقائب وتطهير اليدين على البوابات وتسليمهم كمامات.. والحفاظ على المسافات فى المطعم وحمامات السباحة

الأحد، 14 يونيو 2020 07:00 م

وزير السياحة والآثار: متحف الغردقة أول من يفتح أبوابة للجمهور.. صور

الأحد، 14 يونيو 2020 06:41 م

تفاصيل التحقيق مع فندق بالغردقة خالف الاشتراطات وأقام حفلا لعملائه.. صور

الأحد، 14 يونيو 2020 04:39 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اغتيال الحلم.. طلقة طائشة تقتل طالبا قبل تخرجه بأيام فى قليوب.. والدة القتيل لليوم السابع: كافحت وساعدت والده وعشت حياتى أنتظر تخرجه.. الأب: "فلذة كبدى راح منى وعاوز حقه".. ومينا: نصلى لـ"محمد" صديق عمري.. صور

اغتيال الحلم.. طلقة طائشة تقتل طالبا قبل تخرجه بأيام فى قليوب.. والدة القتيل لليوم السابع: كافحت وساعدت والده وعشت حياتى أنتظر تخرجه.. الأب: "فلذة كبدى راح منى وعاوز حقه".. ومينا: نصلى لـ"محمد" صديق عمري.. صور

التعليم: حظر حيازة المحمول للطلاب والمعلمين بامتحانات الثانوية العامة

التعليم: حظر حيازة المحمول للطلاب والمعلمين بامتحانات الثانوية العامة

تعديلات فى مواعيد وإعادة تشغيل ومد سير 48 قطارا.. اعرف التفاصيل

تعديلات فى مواعيد وإعادة تشغيل ومد سير 48 قطارا.. اعرف التفاصيل

استمرار انخفاض درجات الحرارة اليوم وشبورة خفيفة بالقاهرة.. والعظمى 33 درجة

استمرار انخفاض درجات الحرارة اليوم وشبورة خفيفة بالقاهرة.. والعظمى 33 درجة

مطالب برلمانية بفتح جزئى للمساجد بالمحافظات الأقل إصابة بكورونا

مطالب برلمانية بفتح جزئى للمساجد بالمحافظات الأقل إصابة بكورونا

اليوم.. بدء التقديم إلكترونيا للقبول بمرحلة رياض الأطفال والابتدائى الأزهرى

اليوم.. بدء التقديم إلكترونيا للقبول بمرحلة رياض الأطفال والابتدائى الأزهرى

كم عدد أعضاء مجلس النواب بعد موافقة "تشريعية البرلمان" على تعديلات القانون؟

كم عدد أعضاء مجلس النواب بعد موافقة "تشريعية البرلمان" على تعديلات القانون؟

5 أجهزة منزلية لا تستهلك كهرباء إذا أحسنت استخدمها

5 أجهزة منزلية لا تستهلك كهرباء إذا أحسنت استخدمها

ضوابط التنازل عن الترشح بانتخابات مجلس النواب وفقا للتعديلات الجديدة بالقانون

ضوابط التنازل عن الترشح بانتخابات مجلس النواب وفقا للتعديلات الجديدة بالقانون

المطاعم والكافيتريات السياحية تستعد لعودة النشاط بتنفيذ 28 إجراءً احترازيا

المطاعم والكافيتريات السياحية تستعد لعودة النشاط بتنفيذ 28 إجراءً احترازيا

الكهرباء: المنصة الإلكترونية الموحدة تقدم 16 خدمة أبرزها دفع الفواتير

الكهرباء: المنصة الإلكترونية الموحدة تقدم 16 خدمة أبرزها دفع الفواتير

انتهاء اليوم الـ82 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ82 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة