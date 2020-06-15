رئيس مدينة الغردقة لرؤساء الأحياء: نسعى لبذل جهد أكثر لرفع مستوى الخدمات.. صور

حضر الاجتماع اللواء إيهاب محمد رشاد رئيس حى جنوب الغردقة، واللواء حامد احمد حامد رئيس حى شمال الغردقة، ونشأت جودة سكرتير المدينة، ومحمد عبد الجواد سكرتير حى جنوب ، ومحمد غريب سكرتير حى شمال، و بركات القاضى مدير المتابعة الميدانية.

وناقش رئيس المدينة خلال الاجتماع عدد من الملفات الهامة المتعلقة بقطاعات النظافة والتجميل والصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحى والرقابة التموينية وازالة التعديات ورصف الطرق و إنارة الطرق كما تم أيضا مناقشة بعض الموضوعات المتعلقة بقانون التصالح فى مخالفات المبانى .

وشدد بعدم تعطيل أى مطلب للمواطنين طالما كان قانونيا مع حسن معاملة و استقبال المواطنين، وناقش أيضا جاهزية معدات الوحدة المحلية من سيارات ولوادر وقلابات لمواصلة حملات إزالة التعديات على الأراضى المملوكة للدوله وإزالة أى مخالفات مبانى فورا ومصادرة المعدات المستخدمة فى المخالفات والتحفظ عليها وعمل محضر بالواقعة للمخالف، وجه بضرورة عمل تقرير دورى.

واكد على تفقد شوارع المدينة أولا بأول وأهمية تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدنى فى الخدمة والمساهمة فى تنفيذ بعض الخدمات بالمدينة ، لافتاً إلى أهمية متابعة تنفيذ القرارات والإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" واكد على استمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمنشآت.

وكذلك استمرار أعمال التعقيم والتطهير لكافة المنشأت الحكومية والمنشأت العامة والتعليمية و أماكن صرف العمالة الغير منتظمة والمواقف والاماكن الدينية ودور العبادة وجميع الشوارع بالمدينة ومتابعة حصر احتياجات المستشفيات واتمام كافة الاستعدادات لمواجهة أى طارئ والتنبيه على العاملين بإجراءات التطهير والوقاية بصفة مستمرة .