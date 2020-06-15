اليوم السابع
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رئيس كوريا الجنوبية يدعو الشمال للحفاظ على اتفاقات السلام والعودة للمحادثات

الإثنين، 15 يونيو 2020 10:43 ص
رئيس كوريا الجنوبية يدعو الشمال للحفاظ على اتفاقات السلام والعودة للمحادثات مون جيه-إن وكيم كونج أون
رويترز

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حث رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن كوريا الشمالية اليوم الاثنين على الامتناع عن إثارة التوتر والعودة إلى الحوار بعد تهديدات من وسائل الإعلام الرسمية في بيونجيانج بقطع العلاقات واتخاذ تحركات عسكرية.

وأثار اشتعال التوتر الأخير بين البلدين الجارين الخوف من استفزاز عسكري من الشمال، وشكل نكسة أخرى وسط توقف محادثات لكبح جماح برامج بيونجيانج النووية والصاروخية.

وإلى جانب التهديد بقطع العلاقات، تحدثت وسائل الإعلام الرسمية في الشمال في الأيام القليلة الماضية عن احتمالية إغلاق مكتب اتصال مشترك في الشمال واتخاذ تدابير انتقامية من حملة من المنشقين لإطلاق منشورات مناهضة لبيونجيانج جوا عبر الحدود. ‭‭ ‬‬وقال مون في اجتماع مع كبار المساعدين "وعود السلام في شبه الجزيرة الكورية التي قطعها الزعيم كيم جونج أون لمواطنينا وعددهم 80 مليون نسمة لا يمكن الرجوع عنها". وكان يشير إلى الاتفاقات التي أبرمت خلال قمة جمعته بكيم في 2018.

وأضاف "يجب على كوريا الشمالية عدم قطع الاتصالات وزيادة التوتر ومحاولة العودة الى حقبة المواجهة الماضية".

وتابع قائلا "آمل أن تحل المشاكل الصعبة والمزعجة من خلال الاتصالات والتعاون".

 


كوريا الشمالية

كوريا الجنوبية

مون جيه ان

بيونج يانج

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