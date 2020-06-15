رئيس حزب معارض يتهم نتنياهو بالتحريض على القضاة فى إسرائيل

كتب- هاشم الفخراني

هاجم عضو الكنيست رئيس حزب يش عتيد المعارض يائير لبيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، متهما إياه بالتحريض على العنف ضد القضاة، وقال لبيد وفق القناة 7 الإسرائيلية إن نتنياهو أكثر الأشخاص أمنا في العالم وهذا هو ما يحتاجه، فهو يقدم الشكاوى للشرطة بأنه يتعرض للتهديد والتحريض والقتل، ويظهر أنه ضحية دائما .

وأشار إلى أن حزبه سيعرض مشروع قانون في الكنيست بأن الشخص الذي رفعت ضده لوائح اتهام فساد مالي لا يمكن أن يكون رئيساً للوزراء، مبيناً ان نتنياهو رئيس وزراء غير شرعي.

وكان نتنياهو قد أكد أن لديه معلومات تؤكد أن فيروس كورونا مستمر لفترة طويلة.

وأوضح نتنياهو خلال جلسة مع أعضاء حزب الليكود اليوم الاثنين، أن الحل الوحيد هو الحفاظ على شروط التباعد الاجتماعي والنظافة وارتداء الكمامة، وهو الأمر الوحيد المتوفر حاليا في أزمة كورونا لإعادة الاقتصاد الإسرائيلي، موضحا أن الأزمة سترافق المجتمع الإسرائيلي لمدة طويلة.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، عن تسجيل حالتي وفاة خلال ساعات الليلة الفائتة بفيروس كورونا مما يرفع العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 302، وتسجيل 67 حالة جديدة بالفيروس وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 19,122.