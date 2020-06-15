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رئيس الوزراء يتفقد المستشفى الميدانى لجامعة عين شمس

الإثنين، 15 يونيو 2020 12:16 م
رئيس الوزراء يتفقد المستشفى الميدانى لجامعة عين شمس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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تفقد الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، صباح اليوم الأثنين ، المستشفى الميدانى لجامعة عين شمس يرافقه عددا من المسئولين . 
 
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعاً، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التيتتعلق بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي يتم تنفيذها داخل العاصمة الإدارية الجديدة
 
وأكد رئيس الوزراء على أن هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة للموقف التنفيذي للمشروعات التي يتمتنفيذها داخل العاصمة الإدارية، وخاصة في مجال الميكنة وتكنولوجيا المعلومات، وكذا ما يتعلق بملف تدريب الموظفينالمنتقلين للعمل بالعاصمة، قائلاً: "إن تحدى الانشاءات مقدور عليه.. ولكن التحدي الأكبر هو هذا الملف"، حيث إنه يمثلالنقلة الحقيقية للحكومة، مؤكداً أنه من الضروري أن يكون انتقال الحكومة والعمل من العاصمة الإدارية الجديدة،مصحوباً بتنفيذ ميكنة كاملة لكافة أساليب التواصل بين الجهات وبعضها البعض، وإجراء رقمنة وحفظ لمختلف الوثائقوالبيانات الحكومية إلكترونياً، إلى جانب التوسع في تنفيذ المزيد من التطبيقات التشاركية والتخصصية، مشدداً علىأن ذلك كله يمثل نقلة نوعية حقيقية للحكومة، ويدفع في اتجاه تطوير أداء الجهاز الإداري للدولة. 
 
 
 
 

المستشفى الميدانى

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