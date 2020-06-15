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رئيس الوزراء يتابع تكليفات الرئيس بتنفيذ مشروع مخازن المنتجات الطبية

الإثنين، 15 يونيو 2020 02:19 م
رئيس الوزراء يتابع تكليفات الرئيس بتنفيذ مشروع مخازن المنتجات الطبية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً عبر تقنية الفيديوكونفرانس، مع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، بحضور أيمن سليمان الرئيس التنفيذي للصندوق، والمستشار محمد أبا زيد، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعضو مجلس إدارة الصندوق، وذلك لمتابعة آخر تطورات المتعلقة بأعمال صندوق مصر السيادى.

 

وفى مستهل الاجتماع، عرضت وزيرة التخطيط تقريراً حول موقف مشروعات صندوق مصر السيادى، مشيرة إلى الموقف الخاص بمشروع شركة المخازن الاستراتيجية للمنتجات والأجهزة الطبية، حيث أوضحت الهيكل المقترح لملكية الشركة بالشراكة مع الهيئة المصرية للشراء الموحد، والتكلفة المقترحة للمشروع والهيكل التمويلي له، والتنسيق مع أحد البنوك الذى سيتولى التمويل.

 

وكلف رئيس الوزراء فى هذا الصدد بسرعة البدء فى تنفيذ المشروع، مشيراً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، شدد على أهمية البدء بأقصى سرعة فى تنفيذ هذا المشروع.

 

وصرّح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض نبذة مختصرة عن بعض المخازن المتخصصة في الدواء على المستوى العالمي، مشيراً إلى أنه تم في هذا الصدد التنويه إلى أن المخطط تنفيذه من مخازن سيكون هو الأكبر على مستوى المنطقة العربية وإفريقيا.

 

وقال المتحدث الرسمي: خلال الاجتماع تم استعراض كذلك عدد من المشروعات الخاصة بالصندوق في قطاعات مياه الشرب التي تتم عن طريق الشراكة، موضحاً أنه من المستهدف البدء بنحو 10 محطات مياه.

 

وأضاف : تم عرض أيضاً جهود التفاوض مع شركة إيطالية ترغب في الاستثمار بمدينة الروبيكي للجلود، حيث أكد رئيس الوزراء اهتمامنا بجذب المستثمرين، خاصة في مشروع مدينة الروبيكي، مطالباً بالوصول لعرض تفصيليّ من الشركة الإيطالية حتى يتسنى اتخاذ قرار فوريّ بشأنه؛ تشجيعاً للاستثمار في هذا التوقيت المهم خلال المرحلة الحالية.

 

كما شهد الاجتماع التنويه لبعض العروض المقدمة للصندوق، بشأن إعادة استغلال مجمع التحرير من جانب بعض المستثمرين، وفي ضوء ذلك وجه رئيس الوزراء بسرعة دراسة هذه العروض الفنية والمالية، ومناقشة المستثمرين المتقدمين بعروضهم أو غيرهم؛ تمهيداً للوصول إلى أفضل عرض، مؤكداً ضرورة الاستغلال الأمثل لهذا المبنى، الذي يقع في قلب ميدان التحرير والذي صار أيقونة فريدة بعد تطويره.

 

 

 

 


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