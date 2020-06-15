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رئيس النواب: مصر لن تفرط فى حق أبنائها ونحن من نحدد توقيت ومكان الرد

الإثنين، 15 يونيو 2020 04:14 م
رئيس النواب: مصر لن تفرط فى حق أبنائها ونحن من نحدد توقيت ومكان الرد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
نورا فخرى

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أكد رئيس مجلس النواب، الدكتور على عبد العال، أن مصر لن تفرط فى حق أبنائها قائلا:" مصر لن تفرط في حق أبنائها ونحن من نحدد توقيت ومكان الرد.. وأصبروا".
 
جاء ذلك في رد رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين على عدد من الطلبات من النواب للتحرك نحو إنقاذ العمال في ترهونة بعد اعتقاله من قبل تلك المليشيات، لاسيما ومقطع الفيديو الذي يظهر أظهر اعتقال واحتجاز نحو 200 مصرى من العاملين في ليبيا من قبل مليشيات تابعة لحكومة الوفاق.
 
وأعرب رئيس المجلس عن استغرابه من التصريحات التي خرجت من الجامعة العربية بشأن تواجد المليشيات التركية في ليبيا وأنها جاءت بناء على موافقة حكومة الوفاق، مشيرا إلى أن أى تواجد لقوات أجنبية على الأراضى الليبية يجب أن يتم الموافقة عليها من قبل مجلس النواب الليبى برئاسة المستشار عقيلة صالح كونه هو الممثل الشرعى المنتخب للشعب الليبي.
 
وكان النائب مصطفي بكري، وعدد آخر من النواب قد طالبوا رئيس المجلس بمطالبة الدولة بالتحرك نحو إنقاذ العمال المصريين في ليبيا، مشددا على ضرورة طرد السفير الليبي الحالي بالقاهرة لأنه تابع لحكومة الوفاق في طرابلس الغير شرعية.

ليبيا

على عبد العال

البرلمان

ترهونة

رئيس مجلس النواب

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