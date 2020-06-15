ديلى ميل: حقن 120 شخصا بلقاح إمبريال كوليدج لكورونا خلال 48 ساعة

كتبت هند عادل

كشف تقرير لصحيفة ديلى ميل البريطانية أن لقاح إمبريال كوليدج لفيروس كورونا، وهو اللقاح الثاني المصنوع في بريطانيا بعد لقاح جامعة أكسفورد يسير على الطريق الصحيح لبدء التجارب البشرية في أقرب وقت ممكن، ووفقا للتقرير سيتم إعطاء أول 120 مشاركًا اللقاح بعد حوالي 48 ساعة، ويمكن أن يكلف 3 جنيهات إسترلينية فقط للشخص إذا ثبت نجاحه، حيث يتوقع علماء إمبريال كوليدج لندن الموافقة على المرحلة الأولى من التجارب البشرية التي ستتحقق مما إذا كان لقاحهم آمنًا ستأتي اليوم.

وقال البروفيسور روبن شاتوك ، المسؤول عن تطوير المرشح ، إن الفريق يريد جعله رخيصًا قدر الإمكان حتى يمكن تطعيم جميع البريطانيين من أجل "القيمة الجيدة حقًا" التي تقل عن 200 مليون جنيه إسترليني، وإذا نجحت المحاكمة التي تبدأ هذا الأسبوع ، فستأتي محاكمة ثانية تضم 6000 شخص في وقت لاحق لكن البروفيسور شاتوك قال إن اللقاح لن يكون متاحًا حتى عام 2021 على الأقل حتى إذا سار كل شيء وفقًا للخطة.

تم تطوير أول لقاح من صنع المملكة المتحدة لإجراء التجارب السريرية من قبل جامعة أكسفورد ، وتأمل الحكومة أن يكون جاهزًا بحلول سبتمبر، وأكد البروفيسور شاتوك في حديث لصحيفة التايمز: "لدينا بالفعل أموال من الحكومة لتقديم خمسة ملايين جرعة والتي ستغطي 2.5 مليون شخص وهذا يكفي للخدمة الصحية بأكملها ولعمال الرعاية المنزلية، قائلا "ولكن لدينا أيضًا القدرة ، إذا طُلب منا ذلك ، على إنتاج لقاح كافٍ لجميع السكان البالغين في المملكة المتحدة، وقدر أن اللقاح سيكون حوالي 3 جنيهات إسترلينية لكل شخص ليكون محصنًا ، على افتراض أنه يعمل هذه قيمة جيدة حقًا ".