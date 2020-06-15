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دونالد ترامب فى تغريدة جديدة: الصمت أقوى من أي وقت مضى

الإثنين، 15 يونيو 2020 02:11 ص
دونالد ترامب فى تغريدة جديدة: الصمت أقوى من أي وقت مضى دونالد ترامب
كتب آسر أحمد

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شارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متابعيه بتغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة تويتر، منذ قليل، للتعليق على الأحداث التي تشهدها الولايات المتحدة الامريكية من أعمال فوضي وذعر بسبب احتجاجات نبذ العنصرية.

وقال الرئيس الأمريكي "الصمت أقوي من أي وقت مضي، وهو على عكس العادة من ترامب، الذي يشارك متابعيه يومياً بعشرات التغريدات المتعلقة بالقضايا العالقة في الولايات المتحدة".

 

وعلى سياق آخر، جدد الرئيس الأمريكي، هجومه الحاد على حركة أنتيفا المناهضة للفاشية التي اعتبرها في وقت سابق بأنها منظمة إرهابية، مشيرا في الوقت ذاته إلى ما وصفهم بـ" القادة الضعفاء الراديكاليين".

وقال ترامب عبر حسابه الرسمي على تويتر الأحد :"من المثير للاهتمام كيف أن أنتيفا والجماعات المتشددة الأخرى من اليسار المتطرف يمكن أن تستولي على مدينة دون تذمر من قيادة لا تفعل شيئًا ديمقراطيًا.. ومع ذلك يصبح هؤلاء القادة الضعفاء راديكاليين عندما يتعلق الأمر بإغلاق دولة أو مدينة ومواطنيها الذين يعملون بجد ويدفعون الضرائب".


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