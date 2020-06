دونالد ترامب فى تغريدة جديدة: الصمت أقوى من أي وقت مضى

شارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متابعيه بتغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة تويتر، منذ قليل، للتعليق على الأحداث التي تشهدها الولايات المتحدة الامريكية من أعمال فوضي وذعر بسبب احتجاجات نبذ العنصرية.

وقال الرئيس الأمريكي "الصمت أقوي من أي وقت مضي، وهو على عكس العادة من ترامب، الذي يشارك متابعيه يومياً بعشرات التغريدات المتعلقة بالقضايا العالقة في الولايات المتحدة".

THE SILENT MAJORITY IS STRONGER THAN EVER!!!