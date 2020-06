ترامب يهاجم القادة الديمقراطيين بعد سيطرة حركة "أنتيفا" على سياتل

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هجومه الحاد على حركة أنتيفا المناهضة للفاشية التي اعتبرها في وقت سابق بأنها منظمة إرهابية، مشيرا في الوقت ذاته إلى ما وصفهم بـ" القادة الضعفاء الراديكاليين".

وقال ترامب عبر حسابه الرسمي على تويتر الأحد :"من المثير للاهتمام كيف أن أنتيفا والجماعات المتشددة الأخرى من اليسار المتطرف يمكن أن تستولي على مدينة دون تذمر من قيادة لا تفعل شيئًا ديمقراطيًا.. ومع ذلك يصبح هؤلاء القادة الضعفاء راديكاليين عندما يتعلق الأمر بإغلاق دولة أو مدينة ومواطنيها الذين يعملون بجد ويدفعون الضرائب".

Interesting how ANTIFA and other Far Left militant groups can take over a city without barely a wimpier from soft Do Nothing Democrat leadership, yet these same weak leaders become RADICAL when it comes to shutting down a state or city and its hard working, tax paying citizens!

وأضاف في تغريدة أخرى :"هل يلاحظ أي شخص ضآلة ما تتم مناقشتها في وسائل الإعلام التي تنشر أخبار مزيفة. هذا عن قصد إلى حد كبير لأنهم يعرفون مدى سوء هذا الضعف وعدم الكفاءة. يجب أن يخجل العمدة والحاكم من أنفسهم. ثابت بسهولة!".

Does anyone notice how little the Radical Left takeover of Seattle is being discussed in the Fake News Media. That is very much on purpose because they know how badly this weakness & ineptitude play politically. The Mayor & Governor should be ashamed of themselves. Easily fixed!