دراسة: نسبة حماية القناع تتفوق على التباعد الاجتماعى فى منع الإصابة بكورونا

كتبت إيناس البنا

تؤكد العديد من الدراسات الآن أن أقنعة الوجه قد تكون أساسية فى توفير الحماية من الفيروسات التاجية بشكل أفضل من الابتعاد الاجتماعي أو غسل اليدين.

ويؤكد العلماء الذين يدرسون تفشي المرض في سفينة تابعة للبحرية وفقا لتقرير جريدة " thesun" ، أن أقنعة الوجه قد تحمي ضد الفيروس التاجي بشكل أفضل من غسل اليدين أو التباعد الاجتماعي.

يأتي ذلك بينما يُطلب من الأشخاص فى بريطانيا الذين يستخدمون وسائل النقل العام في المملكة المتحدة أن يرتدوا قناعًا بدءًا من يوم الاثنين ، بينما يضطر الأشخاص الذين يزورون أو يعملون في المستشفيات إلى استخدام غطاء الوجه بشكل إجبارى



قناع الوجه الأساس

من المقرر أن يكشف بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطانى، أن قاعدة المملكة المتحدة للمسافة الاجتماعية التي يبلغ طولها مترين سوف يتم تخفيفها في وقت مبكر من شهر يوليو، لمساعدة الشركات على الوقوف على أقدامها.

والآن يقول الباحثون إن الأقنعة يمكن أن تكون الأداة الأكثر فائدة في المعركة ضد الخلل القاتل في انتقال Covid-19 ، بعد أن وجدوا أن أولئك الذين اتخذوا إجراءات وقائية، بما في ذلك ارتداء أقنعة الوجه والتباعد الاجتماعي ، كانوا أقل عرضة للإصابة.

ولكن يرجح الخبراء أن أقنعة الوجه تبدو هي الأكثر فعالية من أي إجراء يتخذ على متن السفينة، فأكثر من 1،000 من طاقم حاملات الطائرات البالغ عددهم ما يقرب من 4،900 شخصًا كانوا إيجابيين لـ Covid-19 خلال ظهور الفاشية.

ونظرت الدراسة التي أجرتها المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها والبحرية الأمريكية في عينة من 382 من أفراد البحرية على متن السفن، وقالت الدراسة إن أولئك الذين أبلغوا عن اتخاذ إجراءات وقائية كان معدل إصابتهم أقل من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك ، وكانت أكبر حماية عرضت هي الأقنعة.

فقط 55.8 % ممن ارتدوا قناع أصيبوا بالعدوى ، مقارنة بـ 80.8 % ممن لم يرتدوا، ومن بين أولئك الذين مارسوا التباعد الجسدي ، أصيب 54.7 % ، مقابل 70 % ممن لم يفعلوا ذلك، كما وجد الباحثون أن ارتداء غطاء الوجه كان أكثر فعالية من غسل اليدين.

تضيف هذه الدراسة إلى الوزن المتزايد للأدلة التي تدعم ارتداء غطاء الوجه على نطاق واسع في الأماكن المغلقة حيث يصعب أو يستحيل الحفاظ على مسافة اجتماعية بطول مترين".