اليوم السابع
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دراسة أمريكية: أفضل طريقة لمنع انتقال كورونا جعل ارتداء الكمامة "إجباري"

السبت، 13 يونيو 2020 08:00 م
دراسة أمريكية: أفضل طريقة لمنع انتقال كورونا جعل ارتداء الكمامة "إجباري" فيروس كورونا والكمامة
كتبت فاطمة خليل

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كشفت دراسة أمريكية جديدة عن أن فيروس كورونا الجديد ينتشر بشكل رئيسي عن طريق نقله جوًا وارتداء قناع الوجه أو الكمامة هو الطريقة الأكثر فاعلية لوقف انتشار الفيروس من شخص لآخر، وذلك بعد أن قارن فريق من الباحثين في تكساس وكاليفورنيا اتجاهات معدل الإصابة بكورونا في إيطاليا ونيويورك قبل وبعد جعل أقنعة الوجه إلزامية.

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ووفقاً لما ذكره موقع "CNN" بدأ الباحثون في ملاحظة أن معدلات الإصابة تتسطح فقط بعد وضع تدابير قناع الوجه بشكل إلزامي للجميع، بحسب الدراسة التي نشرت يوم الخميس في صحيفة الأكاديمية الأمريكية للعلوم.

ووجد الباحثون أن ارتداء أقنعة الوجه منع أكثر من 78 ألف إصابة في إيطاليا بين 6 أبريل و9 مايو، وأكثر من 66 ألف إصابة في مدينة نيويورك بين 17 أبريل و 9 مايو.

وقال الباحثون "إن ارتداء أقنعة الوجه في الأماكن العامة من أكثر الوسائل فعالية لمنع الانتقال بين البشر، وهذه الممارسة غير المكلفة، بالاقتران مع التباعد الاجتماعي المتزامن والحجر الصحي وتتبع الاتصال، تمثل الطريقة الأكثر احتمالًا لوقف وباء COVID-19، قبل تطوير لقاح."

قام الباحثون بقياس فعالية الاستراتيجيات المختلفة لوقف انتشار العدوى وتحديد كيفية انتشار الفيروس بشكل رئيسي.

 يمكن أن تنتشر الفيروسات عن طريق الاتصال المباشر عندما يسعل شخص أو يعطس على شخص آخ ؛ والاتصال غير المباشر، عندما يسعل شخص ما أو يعطس على شيء يلمسه شخص آخر؛ أو في الهواء عبر قطرات كبيرة تسقط بسرعة على الأرض وقطرات صغيرة، تسمى الهباء الجوي ، يمكنها السفر عدة أمتار والتعلق في الهواء لفترة من الوقت.

لتحديد الطريقة الرئيسية لانتقال الفيروس، قام الباحثون بتحليل الاتجاهات في معدلات الإصابة في 3 بؤر للوباء - ووهان، الصين، إيطاليا، ومدينة نيويورك.

ونظروا في تدابير المواجهة التي كانت تستخدم في تلك الأماكن، مثل الاختبارات المكثفة، والحجر الصحي، وتتبع الاتصال ، والتباعد الاجتماعي والاستخدام الإجباري لأقنعة الوجه.

ثم قارن الباحثون توقيت متى تم اتخاذ هذه التدابير، ففي الصين، تم تنفيذ جميع التدابير في نفس الوقت، في المقابل، تم وضع تدابير التخفيف في أوقات مختلفة في إيطاليا ونيويورك.

هذا سمح للباحثين بتقييم الفعالية النسبية للتدابير الوقائية ووجدوا أن معدلات الإصابة في إيطاليا ومدينة نيويورك بدأت في التباطؤ فقط بعد أن أصبحت أقنعة الوجه إلزامية، وليس بعد وضع الإغلاق في إيطاليا أو بعد دخول أوامر البقاء في المنزل حيز التنفيذ في نيويورك.

وكتب الباحثون أن تغطية الوجه يمنع نقل الفيروس في الهباء الجوي عن طريق منع الانحلال واستنشاق الهباء الجوي الحامل للفيروسات ونقل الاتصال عن طريق منع التساقط الفيروسي للقطيرات، من خلال التباعد الاجتماعي والحجر الصحي والعزل، بالتزامن مع التعقيم اليدوي. "

وأشارت الدراسة إلى أنه على عكس الصين، كان ارتداء أقنعة الوجه لا يحظى بشعبية في معظم العالم الغربي خلال تفشي الوباء في وقت مبكر لكن الباحثين قالوا إن الأدلة تظهر أن الأقنعة تعمل على بطء الانتشار.

وكتب الباحثون أن كلا من منظمة الصحة العالمية والمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أكدت على منع انتقال الاتصال بفيروس كورونا، ولكن كلا المنظمتين تجاهلت إلى حد كبير أهمية مسار النقل المحمول جوا."

يذكر أن الفريق البحثي مكون من خمسة علماء من جامعة تكساس إي أند إم، جامعة تكساس، جامعة كاليفورنيا، وسان دييجو، ومعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا.


فيروس كورونا وارتداء الكمامة

كورونا والكمامة

ارتداء الكمامة

فيروس كورونا

كوفيد

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