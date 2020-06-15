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خادم الحرمين الشريفين يصدر أوامر ملكية بترقية وتعيين 24 قاضيًا بديوان المظالم

الإثنين، 15 يونيو 2020 07:29 م
خادم الحرمين الشريفين يصدر أوامر ملكية بترقية وتعيين 24 قاضيًا بديوان المظالم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز
كتب محمد عبد المجيد

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أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أوامر ملكية بترقية وتعيين 24 قاضيًا بديوان المظالم على مختلف الدرجات القضائية، وأوضح رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإدارى الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، أن الأوامر الملكية تضمنت ترقية قاضٍ من درجة "قاضى استئناف" إلى درجة "رئيس محكمة استئناف"، وترقية قاضيين من درجة "قاضي/ب" إلى درجة "قاضي/أ".
 
و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء السعودية "واس"، تضمن القرار، ترقية ثلاثة قضاة من درجة "قاضي/ ج" إلى درجة "قاضي/ ب"، وترقية ستة عشر قاضيًا من درجة "ملازم قضائي" إلى درجة "قاضي/ج"، وتعيين قاضيين على درجة ملازم قضائي.
 
وأكد رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإدارى الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، أن حرص القيادة على دعم القضاء ومنسوبيه؛ يأتى فى إطار إرساء مبادئ العدل، وأن الأوامر الملكية تأتى دعمًا لقضاء ديوان المظالم وظيفيًا بما ينعكس إيجابيًا على كفاءة كادره القضائي، وتطوير أعماله لتحقيق الأهداف المنشودة فى القطاع القضائى والعدلي، بدعم مباشر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
 

السعوديه

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