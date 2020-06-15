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حملة لضبط سائقى السيارات المخالفين لقرار ارتداء الكمامات الطبية بالجيزة

الإثنين، 15 يونيو 2020 11:06 ص
حملة لضبط سائقى السيارات المخالفين لقرار ارتداء الكمامات الطبية بالجيزة كمين أمنى - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أعدت مديرية أمن الجيزة حملة أمنية، ونشرت عدة أكمنة بالطرق والميادين، لمواصلة متابعة التزام سائقى السيارات بقرار ارتداء الكمامات الطبية، واتخاذ الإجراءت القانونية تجاه غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة، لمواجهة فيروس كورونا.

ونشرت مديرية أمن الجيزة أكمنة بمدينة 6 أكتوبر، والشيخ زايد، والهرم، وميدانى المنيب والجيزة، وطريق إسكندرية الصحراوى، وعدة مناطق أخرى بأنحار المحافظة.

وأسفرت الحملات الأمنية عن تحرير عشرات المخالفات خلال الأيام الماضية، منذ بدء تطبيق القرار، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.

وذكرت وزارة الداخلية أنه في إطار الحرص على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، فإنه سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه سائقى كافة أنواع مركبات الأجرة، داخل المدن وبين المحافظات، فى حالة وجود أى راكب غير مرتدى الكمامة الطبية داخل مركبات الأجرة قيادتهم، باعتبار أن كل سائق مسئول عن سلامته وسلامة الركاب.


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