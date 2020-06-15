حملات نظافة وتجميل بشوارع نجع الطويل فى الكرنك خلال حظر التجوال.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نفذت الإدارة العامة للنظافة والتجميل بالمحافظة، بالتنسيق مع حي شمال بمدينة الأقصر، خلال حظر التجوال، حملة نظافة شاملة بمنطقة نجع الطويل بالكرنك، وذلك في إطار الحملات اليومية التي يتم تنظيمها ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة ومستوى النظافة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وفي إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم.

وشارك في الحملة مستشار المحافظة للمشروعات المهندس أسعد مصطفى، وحاتم جابر من إدارة المتابعة الميدانية بديوان المحافظة، ومسئولي مجلس مدينة الأقصر، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وكان قد صرح المهندس محمد سيد سليمان، رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، أنه تمت على مدار الـ24 ساعة الماضية مواصلة حملات النظافة والتجميل ورفع أطنان القمامة والمخلفات من القرى المختلفة، وذلك لمكافحة انتشار العدوى والأمراض بين المواطنين، فى حملات يومية بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بمواصلة حملات النظافة يومياً بالقرى والنجوع.

وأضاف رئيس مركز ومدينة إسنا لـ"اليوم السابع" أنه تم إطلاق الحملات بناء على خطة النظافة ورفع الإشغالات التي وضعها والتى تشمل رفع كفاءة شوارع المدينة والقرى، عن نجاح رجال القرى المختلفة فى رفع 24 طن من الأتربة والقمامة والمخلفات لمكافحة إنتشار العدوى بين المواطنين.

وفى هذا الصدد قامت الأجهزة التنفيذية بقرية الشغب بحملة نظافة أسفرت الحملة عن رفع 6 أطنان من الأتربة والمخلفات الصلبة على الطريق العام المؤدى لمدرسة الزراعة وبجوار المزلقان والمستشفى والمعهد الأزهري، بجانب تفريغ الحاويات وأيضاً تسوية وتمهيد الشوارع الجانبية ورفع التراكمات على جانبي الطريق، مما لاقى استحسان المواطنين، كما قامت الأجهزة التنفيذية بقرية الدير بحملة نظافة، وأسفرت الحملة عن رفع 10 طن من الأتربة والمخلفات الصلبة بالطريق العام مصر أسوان ومدخل قرية الدير والعمارات السكنية وبجوار مدرسة الشيخ رزق وبجوار الوحدة الصحية بجانب تفريغ الحاويات، وأيضاً تسوية وتمهيد الشوارع الجانبية ورفع التراكمات على جانبي الطريق.



حملات نظافة وتجميل لشوارع نجع الطويل بالكرنك خلال حظر التجوال



حملات نظافة وتجميل لشوارع نجع الطويل بالكرنك خلال حظر التجوال