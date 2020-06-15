اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 يونيو 2020 12:12 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

حملات نظافة وتجميل بشوارع نجع الطويل فى الكرنك خلال حظر التجوال.. صور

الإثنين، 15 يونيو 2020 12:00 ص
حملات نظافة وتجميل بشوارع نجع الطويل فى الكرنك خلال حظر التجوال.. صور حملات نظافة وتجميل بشوارع نجع الطويل بالكرنك
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نفذت الإدارة العامة للنظافة والتجميل بالمحافظة، بالتنسيق مع حي شمال بمدينة الأقصر، خلال حظر التجوال، حملة نظافة شاملة بمنطقة نجع الطويل بالكرنك، وذلك في إطار الحملات اليومية التي يتم تنظيمها ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة ومستوى النظافة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وفي إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم.

وشارك في الحملة مستشار المحافظة للمشروعات المهندس أسعد مصطفى، وحاتم جابر من إدارة المتابعة الميدانية بديوان المحافظة، ومسئولي مجلس مدينة الأقصر، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وكان قد صرح المهندس محمد سيد سليمان، رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، أنه تمت على مدار الـ24 ساعة الماضية مواصلة حملات النظافة والتجميل ورفع أطنان القمامة والمخلفات من القرى المختلفة، وذلك لمكافحة انتشار العدوى والأمراض بين المواطنين، فى حملات يومية بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بمواصلة حملات النظافة يومياً بالقرى والنجوع.

وأضاف رئيس مركز ومدينة إسنا لـ"اليوم السابع" أنه تم إطلاق الحملات بناء على خطة النظافة ورفع الإشغالات التي وضعها والتى تشمل رفع كفاءة شوارع المدينة والقرى، عن نجاح رجال القرى المختلفة فى رفع 24 طن من الأتربة والقمامة والمخلفات لمكافحة إنتشار العدوى بين المواطنين.

وفى هذا الصدد قامت الأجهزة التنفيذية بقرية الشغب بحملة نظافة أسفرت الحملة عن رفع 6 أطنان من الأتربة والمخلفات الصلبة على الطريق العام المؤدى لمدرسة الزراعة وبجوار المزلقان والمستشفى والمعهد الأزهري، بجانب تفريغ الحاويات وأيضاً تسوية وتمهيد الشوارع الجانبية ورفع التراكمات على جانبي الطريق، مما لاقى استحسان المواطنين، كما قامت الأجهزة التنفيذية بقرية الدير بحملة نظافة، وأسفرت الحملة عن رفع 10 طن من الأتربة والمخلفات الصلبة بالطريق العام مصر أسوان ومدخل قرية الدير والعمارات السكنية وبجوار مدرسة الشيخ رزق وبجوار الوحدة الصحية بجانب تفريغ الحاويات، وأيضاً تسوية وتمهيد الشوارع الجانبية ورفع التراكمات على جانبي الطريق.

حملات نظافة وتجميل لشوارع نجع الطويل بالكرنك خلال حظر التجوال (1)
حملات نظافة وتجميل لشوارع نجع الطويل بالكرنك خلال حظر التجوال 

 

حملات نظافة وتجميل لشوارع نجع الطويل بالكرنك خلال حظر التجوال (2)
حملات نظافة وتجميل لشوارع نجع الطويل بالكرنك خلال حظر التجوال 

 

حملات نظافة وتجميل لشوارع نجع الطويل بالكرنك خلال حظر التجوال (3)
حملات نظافة وتجميل لشوارع نجع الطويل بالكرنك خلال حظر التجوال

الاقصر

حملات نظافة بالاقصر

تجميل شوارع الاقصر

اخبار الاقصر

نظافة نجع الطويل

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المالية: بدء صرف رواتب يونيو للعاملين بالدولة اعتبارًا من اليوم

المالية: بدء صرف رواتب يونيو للعاملين بالدولة اعتبارًا من اليوم

أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 1618 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و91 وفاة

أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 1618 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و91 وفاة

مستشار الرئيس للصحة: عقار ريمديسيفير لعلاج مصابى كورونا سينتج بشكل غير تجارى

مستشار الرئيس للصحة: عقار ريمديسيفير لعلاج مصابى كورونا سينتج بشكل غير تجارى

أعلى معدل وفيات.. الصحة: تسجيل 1618 إصابة جديدة بفيروس كورونا و91 وفاة

أعلى معدل وفيات.. الصحة: تسجيل 1618 إصابة جديدة بفيروس كورونا و91 وفاة

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ82 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ82 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بالاسم ورقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بالسويس

بالاسم ورقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بالسويس

الصحة : لم يتم تعميم علاج مرضى كورونا ببلازما المتعافين فى مستشفيات العزل

الصحة : لم يتم تعميم علاج مرضى كورونا ببلازما المتعافين فى مستشفيات العزل

أتلتيكو مدريد يتعثر ضد بيلباو فى أول ظهور بعد عودة الدوري الإسباني

أتلتيكو مدريد يتعثر ضد بيلباو فى أول ظهور بعد عودة الدوري الإسباني

شكاوى " الأعلى للإعلام" تستمع لإيضاحات ممثل قناة الأهلى حول التراشق مع الزمالك

شكاوى " الأعلى للإعلام" تستمع لإيضاحات ممثل قناة الأهلى حول التراشق مع الزمالك

العليا لعلاج كورونا : سجلنا وفيات لشباب أقل من 30 عاما لديهم أمراض مزمنه

العليا لعلاج كورونا : سجلنا وفيات لشباب أقل من 30 عاما لديهم أمراض مزمنه

صور.. رئيس النواب يشيد بنتاج حوار "تنسيقية شباب الأحزاب" حول قوانين الانتخابات

صور.. رئيس النواب يشيد بنتاج حوار "تنسيقية شباب الأحزاب" حول قوانين الانتخابات

الهيئة الوطنية للانتخابات توافق بالإجماع على مشروعات قوانين الانتخابات البرلمانية

الهيئة الوطنية للانتخابات توافق بالإجماع على مشروعات قوانين الانتخابات البرلمانية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة