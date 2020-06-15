حملات لمراقبة الأسواق وإزالة الإشغالات بمركز أبوقرقاص بالمنيا.. صور

المنيا – حسن عبد الغفار

واصلت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص بالمنيا، جهودها في تنظيم الحملات الرقابية، وذلك من خلال المرور على المخابز البلدية والأسواق، بهدف إحكام الرقابة على السلع والمواد الغذائية حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الرقابية على المحلات التجارية والأسواق، والتأكد من توافر معايير السلامة والصحة المهنية في المحلات التجارية والأسواق، والالتزام بالقوانين مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وخاصة خلال الفترة الراهنة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

ومن جانبه قال الدكتور محمد حلمى رئيس المركز، إن الحملات أسفرت عن تحرير 36 محضر تموينى للمخابز تنوعت ما بين إنتاج خبز ناقص الوزن – خبز غير مطابق للمواصفات – عدم نظافة أدوات العجن والإنتاج وعدم إعطاء بون صرف وعدم إعلان الأسعار.

كما نفذت الوحدة المحلية حملة إشغالات مكبرة بمدينة أبوقرقاص، بهدف الحفاظ على حرم الطريق العام وتيسير حركة المرور أمام المارة من المواطنين والمركبات، أسفرت الحملة عن تحرير 29 محضر إشغال طريق ، و 16 محضر إلقاء قمامة بالطريق .

ومن جهة أخرى تفقد رئيس المركز، محطة مياه المطاهرة الشرقية الجديدة واستمع إلى شرح عن بداية انطلاق المحطة وكيفية معالجة المياه بها .

كما أعلنت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص، عن الانتهاء من تركيب محول الكهرباء الخاص بإنارة طريق السرو منشية زعفرانة داخل حدود الوحدة المحلية لقرية اتليدم وذلك ضمن خطة القري الأكثر احتياجا كما تم الانتهاء من تركيب 43 عامود إنارة وجاري استكمال تركيب باقي الطريق بطول 3 كم .