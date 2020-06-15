حشود تتجمع لإجراء فحوص كورونا فى بكين وسط تفش جديد للمرض.. صور

رويترز

أغلقت سيارات الشرطة الطرق قرب مجمع مركز قوانغان الرياضى فى بكين، بعد ظهر اليوم الاثنين، وطالب رجال الأمن الناس بالحفاظ على التباعد الاجتماعى بينهم لدى قدومهم لإجراء اختبارات الكشف عن فيروس كورونا وسط تفش لمرض كوفيد-19 الناجم عنه فى العاصمة الصينية.



اقبال المواطنين على مراكز الكشف عن الفيروس

وعبر مكبرات الصوت، وقف عاملون يرتدون ملابس الوقاية الشخصية البيضاء عند بوابات المركز لتوجيه القادمين وطلبوا منهم التجمع فى مجموعات بحسب الأحياء التى يقطنون فيها مع تجنب لمس بعضهم البعض.



مراكز الكشف على الفيروس

وقال أحد منظمى الفحوص لرويترز، طالبا عدم نشر اسمه، إنهم أجروا آلاف الفحوص وعرض قائمة بها عشرات الأسماء من حى واحد فى غرب بكين جاءت بهم السلطات المحلية إلى المركز لإجراء الاختبار اللازم.



مواطن يقوم بأخذ المسحة

وموقع إجراء الفحوص هذا واحد من عدة مواقع، من المتوقع أن يستقبل كل منها ما يزيد على عشرة آلاف شخص فى أعقاب تفشى فيروس كورونا فى العاصمة بكين بعد ما يقرب من شهرين على عدم اكتشاف أى حالات جديدة تنتقل محليا.



مواقع الكشف على المواطنين

وبدأت الفحوص، يوم السبت وجرى التوسع فيها، فى إجراء وصفه المسؤولون بأنه "حالة طوارئ فى زمن الحرب".

وجرى اكتشاف ما يقرب من 80 حالة فى سوق شينفادى المترامى الأطراف فى جنوب بكين والذى تم إغلاقه مبكرا يوم السبت قبل أن ينتشر مسؤولو الصحة فى جميع أنحاء المدينة لتعقب الأشخاص الذين لهم صلة بالسوق أو ترددوا عليها فى الآونة الأخيرة.