اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 يونيو 2020 07:19 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

حاصل على جائزة نوبل: الكائنات المعدلة وراثيًا تستطيع أن تحل مشكلة الجوع

الإثنين، 15 يونيو 2020 05:50 م
حاصل على جائزة نوبل: الكائنات المعدلة وراثيًا تستطيع أن تحل مشكلة الجوع صورة أرشيفية للمجاعة فى أفريقيا
الإسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظم مركز الدراسات والبرامج الخاصة بقطاع البحث الأكاديمى بمكتبة الإسكندرية بالتعاون مع الشريك العربى الإقليمى لأكاديمية العالم للعلوم للدول النامية والذى يستضيفه المركز منذ عام 2005، محاضرة افتراضية بعنوان "الحقيقة والخيال حول الكائنات المعدلة وراثيًا". تأتى هذه المحاضرة فى بداية سلسلة محاضرات افتراضية بمشاركة علماء حاصلين على جائزة نوبل فى مجالات علمية متنوعة.

وأشار بيان صادر من مكتبة الإسكندرية اليوم، إلى أن السير ريتشارد جون روبرتس، الحاصل على جائزة نوبل فى علم وظائف الأعضاء أو الطب لسنة 1993 قد ألقى المحاضرة، وهو حاليًا الرئيس التنفيذى العلمى للمعامل الحيوية لنيو انجلاند بالولايات المتحدة الأمريكية. وهو فى الأصل عالم كيمياء حيوية وبيولوجيا جزيئية بريطاني. قدمت المحاضرة باللغة الإنجليزية، وإدارها الدكتور رامى عزيز، رئيس قسم الميكروبيولوجيا وعلم المناعة، بكلية الصيدلة جامعة القاهرة.

وقد لاقى موضوع المحاضرة اهتماما واسعا من جمهور مكتبة الإسكندرية وشملت المحاضرة العديد من المشاركات والمشاهدات من عدد من الخبراء الدوليين والعلماء المصريين والعرب وغير المتخصصين والتى قدرت بالآلاف، حيث تناول السير ريتشارد روبرتس  فى حديثه موضوع الكائنات المعدلة وراثيًا واستخداماتها خاصة فى البلاد الفقيرة، حيث تستطيع أن تسهم فى حل مشكلة الجوع وسوء التغذية.

كما أوضح أن العديد من العلماء الحاصلين على جائزة نوبل وعددهم حوالى 155 عالما تبنوا قضية دعم الكائنات المعدلة وراثيًا. وأوضح السير ريتشارد أن عملية التطور تحدث بصورة تلقائية فى الطبيعة التى تنتقى الجينات الأصلح للتكاثر من قبل تدخل الإنسان. وقد استعرض المتحدث بعض الأمثلة للكائنات المعدلة وراثيًا والتى تحقق فائدة كبيرة وعلى سبيل المثال تعديل الأرز ليحتوى على فيتامين (أ) ليصبح "الأرز الذهبي" الذى من خلاله يمكن مواجهة نقص فيتامين (أ) الذى يتسبب فى وفاة العديد من الأطفال فى دول أفريقيا.

كما أوضح أن العديد من البلاد حول العالم عانت من تلف المحاصيل مثل القمح والموز والباذنجان وغيرها من المحاصيل التى يمكن ان تتعرض للتلف من جراء الفيروسات أو الآفات والأمر الذى يمكن تفاديه عن طريق التعديل الوراثي.

جدير بالذكر أن هذه المحاضرات الافتراضية تُعقد حرصًا من مراكز مكتبة الإسكندرية الأكاديمية والبحثية على استمرار تقديم خدماتها لجمهورها عبر وسائط الكترونية بهدف نشر المعرفة مع الالتزام  بالإجراءات والتدابير الاحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

 


اخبار مصرية

اخبار اليوم

اخبار الاسكندرية

مكتبة الإسكندرية

المجاعة فى افريقيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البرلمان يوافق على مشروع قانون مجلس الشيوخ فى مجموعه

البرلمان يوافق على مشروع قانون مجلس الشيوخ فى مجموعه

تيسيرات جديدة للمواطنين والشركات بمشروع تعديل ضريبة القيمة المضافة

تيسيرات جديدة للمواطنين والشركات بمشروع تعديل ضريبة القيمة المضافة

حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تتخطى 8 ملايين حالة

حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تتخطى 8 ملايين حالة

فيديو.. الرئيس السيسى يتوقف بسيارته فى الشارع للاطمئنان على شاب مصاب فى حادث

فيديو.. الرئيس السيسى يتوقف بسيارته فى الشارع للاطمئنان على شاب مصاب فى حادث

إغلاق شارع الهرم 3 سنوات لإنشاء المترو.. أول جولة بشارع ترسا البديل الجديد (فيديو)

إغلاق شارع الهرم 3 سنوات لإنشاء المترو.. أول جولة بشارع ترسا البديل الجديد (فيديو)

السويس: تنسيق الشهادة الإعدادية يعلن خلال ساعات وارتفاع درجات القبول

السويس: تنسيق الشهادة الإعدادية يعلن خلال ساعات وارتفاع درجات القبول

شيماء سيف تتعرض لحادث تصادم بسيارتها: الواحد لازم يستخبى مش هزار.. فيديو وصور

شيماء سيف تتعرض لحادث تصادم بسيارتها: الواحد لازم يستخبى مش هزار.. فيديو وصور

البرلمان يوافق على المواد المنظمة لاختصاصات مجلس الشيوخ

البرلمان يوافق على المواد المنظمة لاختصاصات مجلس الشيوخ

انطلاق مظاهرات فى تركيا ضد نظام أردوغان فى مدينتى هكارى وإدرنة

انطلاق مظاهرات فى تركيا ضد نظام أردوغان فى مدينتى هكارى وإدرنة

البرلمان يوافق على انتخاب مجلس الشيوخ.. 100 للفردى ومثلها للقائمة المغلقة

البرلمان يوافق على انتخاب مجلس الشيوخ.. 100 للفردى ومثلها للقائمة المغلقة

النيابة تطلب ضبط عمر كمال وشحتة كاريكا وكزبرة وحنجرة لأحيائهم حفل زفاف

النيابة تطلب ضبط عمر كمال وشحتة كاريكا وكزبرة وحنجرة لأحيائهم حفل زفاف

مصدر طبى يكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوى بعد 23 يوما فى العزل

مصدر طبى يكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوى بعد 23 يوما فى العزل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة