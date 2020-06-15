جهاز مدينة الشيخ زايد يشن حملة مكبرة لإزالة التعديات ورفع الإشغالات بالمدينة

كتب أحمد حسن

شن المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، حملة مكبرة لإزالة التعديات ورفع الإشغالات أمام المحال التجارية بعدة مناطق بالمدينة، مشيراً إلى أن الحملة جاءت بالتنسيق بين الإدارات المختصة بالجهاز وشرطة المرافق بالمدينة، وبقيادة نائب رئيس الجهاز للتنمية.

وأوضح المهندس مصطفى فهمى، أن الحملة شملت مناطق المحور المركزي بالمدينة والحي الثالث، وسنتر النوران بالحي الأول، وأسفرت عن إزالة العديد من التعديات ورفع الإشغالات وغلق وتشميع المحال المخالفة بسنتر تيفولي دوم، مؤكداً استمرار الحملات اليومية لإزالة المخالفات وضبط الشارع بجميع أحياء مدينة الشيخ زايد، وذلك بالتعاون مع قيادات الشرطة.

وفى سياق متصل، شدد رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، على استمرار تطهير وتعقيم جميع المباني الخدمية بالمدينة، لافتاً إلى أن فرق التطهير والتعقيم قامت بمواصلة أعمالها بتطهير وتعقيم العمارات الجاري تسليمها بمشروع "JANNA 1" حرصاً على سلامة المواطنين، وكذا تطهير مبنى الشهر العقاري ومكتب التموين ومبني خدمة المواطنين بالجهاز ومبنى الجهاز.

كان المهندس مصطفى فهمى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، قد تفقد سير العمل بمشروعى"1 JANNA" للإسكان الفاخر والممشى السياحى بالمدينة، يرافقه نواب رئيس الجهاز ومديرو الإدارات المختلفة ومسئولو المشروعين، وذلك فى إطار متابعة تنفيذ مشروعات الإسكان والخدمات بمدينة الشيخ زايد.

وتفقد المهندس مصطفى فهمى، أعمال تنسيق الموقع العام ومنطقة الخدمات بمشروع"JANNA 1" بمنطقة المحور المركزى، وتشمل(الإنترلوك – اللاند سكيب – أعمال الزراعة –) بجانب أعمال المرافق وغير ذلك، وكذا العمارات بالمشروع الذى يضم ٩١٢ وحدة سكنية(38 عمارة)، تم الانتهاء من تنفيذها ومن المقرر تسليمها للفائزين بالوحدات إبريل المقبل.

كما تفقد رئيس الجهاز الأعمال الأخيرة بمشروع (الممشى السياحى ) بوصلة دهشور بين مدخلى المدينة 4 و 5 ، مشيراً إلى أنه مشروع ترفيهي تجاري، حيث يضم ٤ مولات ومبنى مطاعم و٨ أكشاك وملعبين خماسيين كمرحلة أولى ومن المنتظر الانتهاء منه وافتتاحه وتشغيله فى أقرب وقت.

وقال المهندس مصطفى فهمى: إنه أصدر تكليفاتٍ للمسئولين عن المشروعين بجهاز المدينة، بضرورة المتابعة الدورية للأعمال التى تم وجارٍ تنفيذها قبل الاستلام للانتهاء من التنفيذ على الوجه الأمثل، مشيراً إلى أن ذلك يأتى فى إطار التواصل المباشر والمستمر لإزالة أى عقبات تواجه المشروعات المختلفة.