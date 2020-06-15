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جمارك مطار سوهاج تضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية.. صور

الإثنين، 15 يونيو 2020 07:46 م
جمارك مطار سوهاج تضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية.. صور إدارة جمارك مطار سوهاج الدولى
كتب محمود عبد الغنى

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تمكنت إدارة جمارك مطار سوهاج الدولى برئاسة عمر أحمد سليمان، مدير جمرك مطار سوهاج، من ضبط محاولة تهريب كميه من الأدوية البشرية بالمخالفة لقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط الطيران الكويتية القادمة من الكويت اشتبه عاطف عبدالشافي رئيس وردية تفتيش الركاب في الأمتعة الشخصية الخاصة بالراكب ع .ح . ح، وبسؤاله عن وجود أشياء مخالفة أو ممنوع استيرادها أجاب بالنفى .

وتم تمرير أمتعة الراكب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد محمد مأمور الفحص تحت إشراف حسن أبوكريشة مدير ادارة الفحص فتلاحظ وجود علب وأشياء متماثلة .

وبالعرض على، عمر سليمان مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة جمركية لتفتيش أمتعة الراكب الشخصية من على علام رئيس قسم المكافحة وبلال الكتاتني رئيس قسم الأمن وعبد الباسط العويضي مأمور تفتيش الركاب فتبين وجود 2292 قرصا من الأدوية البشرية المتنوعة مخبأة داخل وأسفل حقائبة .

قرر ياسين أحمد مصطفى مدير عام جمارك الأقصر والفروع إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 2 لسنة 2020 .

يأتى ذلك تفيذا لتعليمات السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

إدارة جمارك مطار سوهاج الدولى (1)
 
إدارة جمارك مطار سوهاج الدولى (2)
 
إدارة جمارك مطار سوهاج الدولى (3)

مطار سوهاج

اخبار المطار

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جمارك مطار سوهاج

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

د محمد

ده استخدام شخصي

واحد جاي من الخليج معاه ١٢ علبه دوا بلافيكس اكيد استخدام شخصي لان الدوا ده بره مصر غالي في مصر رخيص شويه اكيد مش هيتاجر فيهم فيه ادويه علبه واحده بس بتمن كل العلاج اللي جايبه ده للعلم غالبا ده استخدام شخصي لان من تركيبه الدوا علي بعض البلافيكس والكريستور ده مريض مرض مزمن و عنده ارتفاع ف الكلسترول

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