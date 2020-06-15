جلسة شاي بالبحرين تتسبب فى إصابة 25 شخصا بكورونا

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

تحولت جلسة عائلية بمملكة البحرين، من أن تكون سببا في البهجة والسعادة إلى نشر الخوف والفزع بعدما أصيب 25 مواطنا من عائلة واحدة بفيروس كورونا، بحسب صحيفة أخبار الخليج، ووفقا للصحيفة فإن تجاهل أفراد عائلة للإجراءات الاحترازية التي تشدد على الالتزام بالتباعد الاجتماعي تسبب فى في نقل العدوى إلى 24 فردا بينهم 8 أطفال تراوحت أعمارهم بين 3 أعوام و15 عاما.

ووفقا للصحيفة البحرينية، أشار أفراد الأسرة إلى أن حياتهم تحولت إلى الهلع والخوف طوال الأيام الماضية بسبب ظهور الأعراض عليهم التي تنوعت ما بين ارتفاع درجات الحرارة والخمول وآلام في العظام وظهور فطريات في الفم والكحة الشديدة، مؤكدين أن التعايش مع الفيروس ليس بالأمر الهين أو كما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي أن الفيروس عبارة عن أنفلونزا بسيطة واعتيادية، حيث إن الأعراض تتفاوت وتتغير في كل يوم، بداية بصداع شديد وآلام في العظام الذي شعر فيه جميع المصابين من أفراد الأسرة ومن ثم تفاوتت الأعراض بين المصابين من كحة شديدة إلى خمول شديد مع عدم القدرة على النوم وانسداد في الشهية.

وناشدوا جميع المواطنين بالبحرين التوقف عن التجمعات الأسرية في هذه الأيام واقتصار التواصل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي فقط، مؤكدين أن ما حدث جعل من جميع أفراد الأسرة يعيشون الندم والحسرة بسبب عدم التزامهم بتطبيق التباعد الاجتماعي.