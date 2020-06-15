اليوم السابع
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جامعة طنطا تنظم مؤتمرا دوليًا حول الاقتصاد وجائحة الكورونا

الإثنين، 15 يونيو 2020 12:01 ص
جامعة طنطا تنظم مؤتمرا دوليًا حول الاقتصاد وجائحة الكورونا جامعة طنطا
الغربية محمد طارق

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أعلن الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا، تنظيم جامعة طنطا للمؤتمر الدولي الافتراضي الثالث الاقتصاد وجائحة الكورونا "التحديات و الآفاق المستقبلية"، وذلك يوم 26 يونيو 2020 بمشاركة علماء سياسة واقتصاد ورجال أعمال من دول عربية وأجنبية.

وأضاف رئيس الجامعة أن الهدف الأساسي للمؤتمر يكمن فى استجلاء الواقع الاقتصادي في ظل انتشار جائحة كوفيد-19 وتأثيرها علي جوانب الاقتصاد القومي والعلاقات الاقتصادية المتشابكة، مستهدفا استشراف المستقبل والإعداد للسيناريوهات المختلفة له باقتراح المتاح و الممكن من السياسات الاقتصادية المختلفة.

ومن جانبه أكد الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا، أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي ضمن سلسلة المؤتمرات الافتراضية التى تنظمها جامعة طنطا للتعرف على تأثير أزمة كورونا على الاقتصاد العالمي وهل ستغير أزمة كورونا القوى الاقتصادية فى العالم، والتعرف على السياسات التى تتخذها الحكومات فى التعامل مع الجائحة.

وفى السياق ذاته أضاف الدكتور أسامة بدر مقرر المؤتمر أن المؤتمر يرتكز على أربعة محاور رئيسي يتناول المحور الأول منها تأثير انتشار الوباء علي مختلف مناحي الاقتصاد الكلي، و يعرض المحور الثاني للتأثير علي مستوي الاقتصاد الجزئي، بينما يشمل المحور الثالث التغيرات الفعلية والمستهدفة في السياسات الاقتصادية استجابة للأزمة، أما المحور الرابع و الأخير فيستعرض وجهات نظر بعض رجال الأعمال في التعامل مع الموقف وتوقعاتهم واقتراحاتهم للمستقبل.

وأكدت الدكتورة دينا عبد الهادى المسئول التقنى للمؤتمر عن جاهزية موقع المؤتمر ووسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به لدعم التواصل مع المهتمين والراغبين فى التسجيل وحضور جلسات المؤتمر عبر الرابط التالى :

 

http://covid-19-economy.tanta.edu.eg/registration.php

 

 


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