جامعة الإسكندرية تستعد لامتحانات الفرقة الرابعة بعلامات إرشادية للتباعد الاجتماعى

تستعد جامعة الإسكندرية لامتحانات الفرقة الرابعة التى تنطلق بعد أيام قليلة بوضع علامات إرشادية لمنع التجمعات أثناء دخول اللجان فى الامتحانات وتحقيق التباعد الاجتماعى.

وكان أعلن مجلس جامعة الإسكندرية فى جلسته المنعقدة، برئاسة الدكتور عصام الكردى، رئيس الجامعة، أن هذا العام يعد عاماً استثنائياً شهد أحداثاً كثيرة ستظل تذكر فى تاريخ السنوات الدراسية، مشيراً أنه تم الاستفادة من هذه الأزمة فى زيادة استخدام المنصات الإلكترونية والتحول الرقمى للعملية التعليمية، وأكد على الاستمرار فى التوسع فى منظومة التعليم عن بُعد اعتباراً من العام الدراسى القادم، كما أوضح أن هناك عدة مقترحات لتطوير التعليم الإلكترونى، بهدف منع حدوث التزاحم والاختلاط بين الطلاب، خاصة فى ظل استمرار أزمة "كورونا"، منوهاً إلى أن كل ذلك يرتبط بوجود بنية أساسية تكنولوجية قوية، وهو ما نعمل عليه حالياً.

قدم المجلس التهنئة للدكتور أحمد وهبان بمناسبة صدور القرار الجمهورى بتعيينه عميداً لكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية، كما قدم المجلس التهنئة للدكتور أحمد عثمان بمناسبة توليه منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء بجمهورية مصر العربية.

وقدم المجلس الشكر لكافة الكليات على الجهد المبذول للإعداد للاختبارات وإنهاء العام الجامعى الحالى كما يجب، وقد قدم المجلس الشكر لعمداء ووكلاء مجمع العلوم الإنسانية على الجهد المبذول فى تنظيم أعمال امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب الفرق النهائية التى تبدأ فى شهر يوليو القادم، حيث تم الانتهاء من إعداد 299 لجنة داخل المجمع بحيث لا يزيد عدد الطلاب داخل اللجنة عن 15 طالبا، واتخاذ كافة التدابير الاحترازية للحفاظ على سلامة وأمن الطلاب وتوفير لجان طبية داخل اللجان للتعاون مع الحالات الطارئة وإجراء أعمال التطهير والتعقيم لكافة لجان الامتحانات.

ووافق المجلس على استخدام الكليات لبرنامجX detection Plagiarism لمجابهة ظاهرة الغش والنقل فى الأبحاث العلمية أو الامتحانات المقالية بين الطلاب لفرق النقل على أن تضع كل كلية المعايير والضوابط الخاصة بها.

كما وافق المجلس على عقد امتحان مقرر التربية العسكرية ورقياً وسيتم التصحيح إلكترونياً، وبالنسبة للطالب المكفوفين الذين يجدون صعوبة فى استخدام منصة Microsoft، وافق المجلس على إعفاء هؤلاء الطلاب من استخدام هذه المنصة على أن يتم رفع جميع أبحاثهم على إيميل واحد يتسلم عليه وكيل الكلية لشؤون التعليم ووالطلاب جميع الأبحاث ويشكل الوكيل لجنة لتنزيل الملفات وفرزها وتسليمها للجنة الممتحنين للتقييم، وبالنسبة للمقررات التكميلية لطلاب الدراسات العليا من سنوات النقل، وافق المجلس على إجراء التقييم بذات الأسلوب المتبع لتقييم هذه المقررات وفى نفس الإطار الزمنى وبالنسبة للامتحانات العملية الخاصة بسنوات النقل بالكليات العملية، وافق المجلس على أن تقوم كل كلية بوضع تصور لبرنامج تكميلى مكثف لطالب سنوات النقل خاص بالأجزاء العملية التى لم تدرس خلال فترة تعليق الدراسة مع إعلام الطالب بتاريخ وخطة عقد الامتحان العملى وفقاً لما تراه الكلية مناسباً فى هذا الخصوص وذلك بعد إنهاء تعليق الدراسة.