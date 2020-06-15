جامعة أسيوط: طوارئ بالمدينة الجامعية استعدادا لامتحان الفرق النهائية

أسيوط – هيثم البدرى

كشف الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، على إعلانه حالة الطوارئ داخل قطاعات المدينة الجامعية لوضع خطة تسكين طلاب الفرق النهائية فى حالة صدور قرار المجلس الأعلى للجامعات بتحديد موعد لعقد امتحانات نهاية العام الجامعى الجارى 2019 -2020 خلال الفترة المقبلة .

وفى هذا الإطار عقد الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم اجتماعاً طارئاً مع القيادات الإدارية بالمدينة الجامعية، وذلك بحضور عرفة أبو العلا مدير عام المدن الجامعية وأمانى أبو صغير مدير عام المدن الجامعية طالبات والدكتور محمد بدر مدير عام المدن الجامعية طلبة وعدد من مدير الوحدات السكنية .

وخلال الاجتماع أوضح نائب رئيس الجامعة، أنه تم عمل حصر بأعداد الطلاب المغتربين المقيمين بالمدينة الجامعية من طلاب الفرق النهائية بمختلف الكليات من خارج محافظة أسيوط والبالغ عددهم 569 طالبا وطالبة يتم تقسيمهم على المبانى الشاغرة حالياً بواقع طالب أو طالبة فى كل غرفة مع بدء العمل لإعداد كشف بالتسكين يوضح به اسم كل طالب وكليته والمبنى المخصص لإقامته ورقم الغرقة وإعلانه على الصفحة الرسمية لإعلام جامعة أسيوط، وذلك لمنع التكدس عند وصول الطلاب ، مع تيسير الإجراءات الورقية على الطلاب والاكتفاء ببطاقة المدينة الجامعية السابق إصدارها فى أول العام الجامعى .

وحدد الدكتور شحاتة غريب مدة زمنية خلال الأسبوعين القائمين كحد أقصى للانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة وتنفيذ توجيهات إدارة الجامعة بهذا الشأن، وذلك مع بدء الامتحانات أى تاريخ عقدها ، مع تكليف كل رئيس وحدة برفع كفاءة المبنى التابع له ، ومراجع أعمال الصيانة والإصلاح وتجهيز الغرف بمراتب وفرش جديد .

وصرح الدكتور شحاتة غريب أن الاجتماع تضمن تشديده على تطبيق كافة إجراءات الوقاية ومكافحة العدوى والتى تضمن منع خروج أى طالب من غرفة بدون كمامة ، ومنع الأنشطة الطلابية والجماعات داخل المبانى ، والتزام العاملين بالمدن الجامعية بارتداء وسائل الوقاية الشخصية ، مع تفعيل العيادات الطبية الملحقة بالمبانى وتوفير الأدوية اللازمة بها ، بالإضافة إلى تخصيص جناح عزل داخل كل مبنى لعزل الحالات المرضية المشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا لحين الآنتهاء من ألفحوصات الطبية ، مع ضرورة إجراء أعمال التعقيم داخل الغرف عند خروج الطلاب عند كل امتحان ـ ومراعاة شروط الصحة والسلامة الغذائية فى إعداد وتقديم الوجبات ، مع العمل على توزيع كتب إرشادية لرفع الوعى الصحى للطلاب ، وتوفير لهم الكمامات اللازمة خلال فترة إقامتهم مشيداً بدور مؤسسة 2020 المخلص والمتعأون مع إدارة الجامعة فى إنتاج الكمامات .



اجتماع نائب رئيس الجامعة مع القيادات الإدارية (2)



اجتماع نائب رئيس الجامعة مع القيادات الإدارية (3)



اجتماع نائب رئيس الجامعة مع القيادات الإدارية (4)



اجتماع نائب رئيس الجامعة مع القيادات الإدارية (5)



اجتماع نائب رئيس الجامعة مع القيادات الإدارية (6)