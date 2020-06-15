توقعات بانخفاض الطلب العالمى للنفط بالربع الثانى 2020 بـ11.1مليون برميل يوميا

كتبت – مروة الغول

أشار تقرير التطورات البترولية العالمية لشهر يونيو الصادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط "أوابك"، أن التقديرات الأولية تشير إلي انخفاض الطلب العالمي على النفط خلال الربع الأول من العام الجاري بمقدار 8.4 مليون برميل يوميا أي بنسبة 8.3 % مقارنة بمستويات الربع الرابع من العام الماضي، ليصل إلي حوالي 92.4 مليون برميل يوميا، حيث انخفض طلب مجموعة الدول الصناعية بنسبة 6.2% ليصل إلى 45.3 مليون برميل يوميا كما انخفض طلب بقية دول العالم بنسبة 10.3% ليصل إلى 47.1 مليون برميل يوميا.

وأضاف التقرير، أن التوقعات تشير إلي انخفاض الطلب العالمي على النفط خلال الربع الثاني من عام 2020 بشكل قياسي يبلغ 11.1 مليون برميل يوميا، أي بنسبة 12% مقارنة بمستويات الربع السابق، ليصل الي حوالي 81.3 مليون برميل يوميا حيث يتوقع إنخفاض طلب مجموعة الدول الصناعية بنسبة 23% لتصل إلي 34.9 مليون برميل يوميا، كما يتوقع انخفاض طلب بقية دول العالم بنسبة 1.5% ليصل إلي 46.4 برميل يوميا.

وأوضح التقرير، أن التقديرات الأولية تشير أيضا الي انخفاض إمدادات العالمية من النفط خلال الربع الأول من عام 2020 بمقدار 600 ألف برميل يوميا أي بنسبة 0.6 % مقارنة بمستويات الربع الرابع من العام الماضي لتصل الي حوالي 99.7 مليون برميل يوميا، حيث ارتفع إجمالي إمدادات الدول المنتجة من خارج أوبك بنسبة 0.2٪ لتصل الي 66.5 مليون برميل يوميا بينما انخفضت إمدادات الدول الأعضاء الأعضاء في منظمة أوبك من النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي بنسبة 2.1٪ لتصل إلي 33.2 مليون برميل يوميا.

وذكر تقرير التطورات البترولية العالمية لشهر يونيو، أن التوقعات تشير إلي انخفاض الإمدادات النفطية العالمية خلال الربع الثاني من العام الجاري تزامنا مع بدء تطبيق إتفاق خفض الانتاج القياسي بين دول اوبك + وبعض الدول الاخري المنتجة للنفط منذ مطلع شهر مايو 2020.