تعمير الوادى الجديد: توريد 35 مولدا كهربائيا بـ47 مليون جنيه لمواجهة الطوارئ

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

أعلن الجهاز المركزى للتعمير بقيادة اللواء مهندس محمود نصار، رئيس الجهاز، اليوم الاثنين، عن توريد مولدات كهربائية فى محافظة الوادى الجديد لمواجهة أى طوارئ، وأكد اللواء مهندس أيمن عبد المنعم، وكيل أول وزارة الإسكان رئيس جهاز تعمير الوادى الجديد، فى تصريح خاص "، توريد 35 مولدًا كهربائياً للمحافظة والمراكز الإدارية والوحدات المحلية القروية بتكلفة إجمالية 47.5 مليون جنيه وبقدرات مختلفة تبدأ من 150 كيلو فولت/ أمبير وحتى 2 ميجا وات.

أوضح اللواء مهندس أيمن، أنه جرى توريد هذه المولدات بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة وذلك بهدف مواجهة أى حالة طوارئ قد تحدث بالمحافظة، أو الظروف المناخية السيئة التى قد تتسبب فى قطع التيار الكهربى بالشبكة الموحدة مما يؤثر سلبًا على المرافق، خاصة مرفق مياه الشرب فى ظل اعتماد المحافظة على الابار الجوفية وتشغيلها مع محطات التنقية عن طريق الكهرباء.