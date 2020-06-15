اليوم السابع
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تعليم الوادى الجديد: تشكيل 6 غرف عمليات لمتابعة امتحانات الثانوية العامة

الإثنين، 15 يونيو 2020 12:18 ص
تعليم الوادى الجديد: تشكيل 6 غرف عمليات لمتابعة امتحانات الثانوية العامة صلاح مرغنى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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أكد صلاح مرغنى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، فى بيان صحفى، أنه ولأول مرة ستقام غرف متابعة فرعية للامتحانات بكل إدارة تعليمية، خلال امتحانات الثانوية العامة، وسيجرى ربطها مع الوزارة، لمتابعة سير العملية الامتحانية بواقع 5 غرف عمليات فى كل إدارة تعليمية من الإدارات الخمس على مستوى المراكز الإدارية "الخارجة – الداخلة – الفرافرة – بلاط-باريس" بالإضافة إلى غرفة مركزية بديوان عام المديرية بإجمالى 6 غرف عمليات.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، إلى أنه سيجرى تعقيم الطلاب وجميع القائمين بأعمال الامتحانات عبر بوابات التعقيم، وتسليم كمامة واقية يوميا لكل من يدخل إلى لجان الامتحانات.

وأوضح مرغني، متابعته استعدادات المحافظة لامتحانات إتمام الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسى 2019/2020، بحضور عدد من مديرى الإدارات النوعية بالمديرية، ووجه بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية بكل دقة، والتى من شأنها العمل على سير الامتحانات، وسط أجواء آمنة وهادئة داخل جميع اللجان بالمحافظة، وشدد على عدم اصطحاب أى أجهزة الكترونية أو محمول إلى داخل اللجان.

ولفت مرغني، إلى تطهير وتعقيم متواصل للجان والحمامات والطرقات بصفة يومية، مع توفير سبل الراحة والمناخ الملائم أمام الطلاب خلال العملية الإمتحانية، وتشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المديرية، فضلا عن غرف فرعية بكل إدارة تعليمية لمتابعة سير العملية الإمتحانية لحظة بلحظة، لحل أى مشكلات أو عقبات قد تحدث على الفور.

وأوضح أنه جرى التنسيق مع قطاع صحة الوادى الجديد لتوفير سيارة إسعاف بالقرب من كل لجنة، والتعاون مع الوحدات المحلية لنظافة الشوارع حول مقار اللجان بصفة دائمة.

 

 


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