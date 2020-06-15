تعرف على مواعيد دخول معلمى بنى سويف المرشحين للترقى على المنصة الرقمية

بني سويف أيمن لطفي

أكدت سهام يوسف وكيلة مديرية التربية والتعليم ببني سويف أن المعلمين المستهدفين والمرشحين للترقي عام 2019/2020، والذين قاموا بالحجز على المنصة الرقمية للتعليم عن بعد، يمكنهم الدخول المنصة في المواعيد المخصصة للمحافظة وهي من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرا، مع ضرورة الإلتزام بدخول المعلم في التاريخ الذي قام بتسجيل وحجزه مسبقا، علاوة على إضافة موعد آخر للدخول من الثانية عشر مساء وحتى الثامنة صباحا.

وأشارت سهام يوسف في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إلى أن المعلمين الذين لم يتمكنوا من الحجز على المنصة الرقمية للتعليم عن بعد يمكنهم الدخول على الرابط الخاص بالتسجيل مرة أخرى (pat.edu.eg/platform ) اعتبارا من الأربعاء الموافق الأول يوليو القادم، وفي حالة وجود استفسار يمكنهم التواصل من خلال الواتس آب 01228379603

وفي نفس الصدد تواصل مديرية التربية والتعليم قبول طلبات اعتذار المعلمين عن مراقبة امتحانات الثانوية العامة حتى غد الثلاثاء 16/6/2020 بمدرسة عمر بن عبد العزيز 2 بجوار كلية التربية ببني سويف تسهيلاً على المعلمين المعتذرين، و سيتم قبول الاعتذارات وفق الضوابط والشروط القانونية وطبقًا لمستندات معتمدة، وهي قومسيون طبى معتمد بتاريخ حديث وصورة ضوئية من البطاقة العلاجية كذلك وجود طفل رضع حتى سنتين أو من ذوى الاحتياجات الخاصة، وكذلك حالات وفاة الزوج أو الزوجة أو حالة الزوج الذى يعمل بالمناطق النائية أو السفر خارج البلاد ، فضلا عن حالة ندب الزوجين لأعمال الامتحانات يقبل أحدهما فقط وكذلك حالة الحرمان من أعمال الامتحانات أو الإحالة للمحاكمة التأديبية.